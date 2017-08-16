815全台大停電，屏東縣累計超過22萬戶停電，屏東縣長潘孟安（圖）16日呼籲中央評估是否還要持續這樣的大電網，建議建立區域小電網。他說，讓區域自給自足，影響層面就不會那麼大。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年8月16日