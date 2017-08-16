國防部16日在台北世貿一館舉辦「2017台北國際航太暨國防工業展」展前記者會，以「國防自主、厚植國力」為主軸，展出各式國防科技自主研發之武器裝備。圖為「大型無人飛行載具」。中央社記者裴禛攝 106年8月16日