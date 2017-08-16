中科院長杲中興介紹自研國防裝備中央社 (2017-08-16 18:30)
國防部16日在世貿一館舉辦「2017台北國際航太暨國防工業展」展前記者會，國家中山科學研究院院長杲中興（前）出席介紹自主研發之武器裝備。中央社記者裴禛攝 106年8月16日
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