新型雲豹甲車原型樣車亮相（2）中央社 (2017-08-16 18:30)
國防部16日在台北世貿一館舉辦「2017台北國際航太暨國防工業展」展前記者會，以「國防自主、厚植國力」為主軸，展示各式國防科技自主研發之武器裝備，其中「雲豹衍生型通用載具」為新型雲豹甲車原型樣車（圖），將在航太展首次亮相。中央社記者裴禛攝 106年8月16日
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