世大運聖火傳遞 台北舊城路線起跑（2）中央社 (2017-08-16 18:30)
2017台北世大運聖火傳遞—台北舊城路線起跑儀式16日在艋舺龍山寺舉行，首棒火炬手「風速女王」王惠珍（中持火炬者）從龍山寺出發，現場與會人士鼓掌歡送。中央社記者張皓安攝 106年8月16日
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