815全台大停電 南投縣議員譴責中央社 (2017-08-16 18:30)
多名國民黨籍南投縣議員16日召開聯合記者會（圖），指15日全台灣無預警大停電造成縣民許多不便，要求中央政府立即提出改善方案。中央社記者蕭博陽攝 106年8月16日
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