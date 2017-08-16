走到哪都是孔太太！黃子佼再主持孔劉活動NOWnews今日新聞 (2017-08-16 17:59)
亞洲男神孔劉將於明（17日）出席華碩新機上市發表會，而活動主持人，正是四月底在孔劉見面會上，深受孔太太喜愛的黃子佼以及周明璟，黃也透露，前陣子有夢到孔劉，笑說不管走到哪，都會遇到孔太太與他討論，「我想應該是這樣的關係，所以日有所思」。
孔劉四月底來台舉辦粉絲見面會，黃子佼Hold全場主持的實力，獲得不少孔太太掌聲，也外傳明天記者會主持人會是他，其實是孔劉指定要黃子佼，不過問起佼哥是否知情？他則表示：「我不知道是不是孔劉，但是我跟華碩也合作多年，之前老蕭代言，也是由我來為他們服務。」
不過也聽說黃子佼近期推掉不少韓秀主持，問起他是否因為接觸過孔劉，所以才願意接下記者會主持？佼哥承認表示：「對，因為合作過，彼此比較知道那個底線在哪裡，所以比較敢接。」甚至透露前陣子也夢到對方，「我前陣子夢到他，我覺得很妙，可能是因為周遭很多孔太太，我去吃個花雕雞，也會遇到孔太太，隔兩天去機場免稅店買東西，也遇到孔太太，都在跟我討論孔劉，我想應該是這樣的關係，所以日有所思」。
▲黃子佼（左）曾主持孔劉記者會。（圖／NOWnews資料照 , 2017.8.16）
黃子佼現正在北京，將於凌晨搭機回台主持華碩記者會，工作滿檔的他，也接下歌唱節目《希望之星》主持，預計十月在台播出；而今（16日）舉辦的第52屆廣播金鐘獎公布入圍記者會上，黃子佼以「哥哥妹妹有意思之哥哥露兩點」廣播節目入圍「金鐘獎流行音樂節目主持人獎」，佼哥得知後，透露流了幾滴男兒淚，手機響不停收到不少祝福，覺得辛苦終於被看見，「我會繼續堅持做電台，我常常在電台講它的珍貴性，雖然電台是比較弱勢的媒體，但都是電視或是直播平台比不上的」。
▲華碩亞太區代言人孔劉問好影片曝光。（影片／華碩提供，2017.8.16）
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