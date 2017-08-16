溫嵐大聲告訴外界她單身中，現在的心力都放在專輯與26日的活動上。（圖／嵐圖娛樂提供 , 2017.08.16）

溫嵐今（16）日與好友羅美玲、Terry夫婦一同現身為26日於台東部落舉辦豐年祭造勢，泰雅族豐年祭曾中斷近100年，去年才舉辦第一屆，今年則由溫嵐自告奮勇主辦，並邀請大家一同共襄盛舉。而感情狀況一直是外界焦點的溫嵐，也透過這一次公開的活動，宣告目前單身中，大力「徵友」。

溫嵐一現身會場，隨即告知大家興奮的消息，她即將在8/26於台東部落舉辦豐收儀式，且邀請了許多原住民的朋友，像是紀曉君、舒米恩、大慶、于立成（大山）等人，他們一聽到後都二話不說立刻答應要義務幫忙。至於為什麼會想要承辦這個活動，溫嵐笑說：「受到Mei姐感動，因為她常常一有時間就會回到部落，所以趁著這一次的機會，我想當泰雅族的發起人，做一些認同土地、傳承部落文化的事情。」她也提到26日當天會有滿滿一整天的精彩的活動，自己也會「下海」勁歌載舞，希望大家都能前往參與。

溫嵐（中）與羅美玲、Terry夫婦一起為將在26日舉辦的泰雅族豐年祭活動造勢。（圖／嵐圖娛樂提供 , 2017.08.16）

而後話題也轉到溫嵐的感情狀況，她無奈的說，根本就沒有什麼緋聞男友，大聲宣告：「現在開放『徵友』，目前是單身！」被問到擇偶條件，她想了好幾秒後，才悠悠開口，「無所求啦！遇到了就隨緣。」並解釋，因為她所有的心力都放在新專輯與8/26的活動上了。

溫嵐大聲告訴外界她單身中，現在的心力都放在專輯與26日的活動上。（圖／嵐圖娛樂提供 , 2017.08.16）