



bnt新聞訊 近日，「Produce101」第二季人氣練習生金龍國、金始泫攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真，展現了少年的多彩帥氣魅力。







金龍國和金始泫組成小分隊“龍國&始泫”在7月31日發表了首張專輯「the.the.the」，正式出道。談到專輯定位，金龍國表示新曲展現了獨特的性感魅力，為此在眼神、舞蹈動作等方面格外用心。當問到每天一起生活練習、舞臺上配合默契的他們是否有過分歧時，金始泫表示：“我們兩個很合拍，也會有因為很強調個人觀點而出現分歧的時候。但我們都不是固執無理的人，平時都會努力地理解對方，因此從來沒有吵過架。”bnt新聞/供稿 王容/文 Hong Doyeon/圖 GENERAL COTTON，Bangers，GENERAL IDEA/服裝





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