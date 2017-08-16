



bnt新聞訊 韓國明星無論出現在哪都是人們關註的焦點，因此即使前往海外行程出現在機場時的造型也不難看出他們的精心打造。





隨著韓流文化的發展，韓國藝人們受到了世界各地粉絲們的喜愛。為了赴各種海外行程，機場成為了韓國明星們最常出現的公眾場所。在這里不但更有機會見到明星們，也能親眼目睹她們在熒幕外更真實的自己。





尤其是她們打造出來的自然妝容與時尚造型，更顯示出了她們各自的品味及喜好。





>>允娥：輕薄妝容難掩白皙好膚質

因好膚質而被稱為“皮膚美人”的允娥，隨著韓國最具人氣的女團少女時代的複出，能在機場上一睹她“廬山真面目”的機會也多了起來。允娥在私下里的裝扮多以“鄰家妹妹”為主，簡約的穿衣風格加上輕薄的妝容。但偶爾也會佩戴墨鏡及連帽衫，營造出巨星範兒。





習慣輕“妝”上陣的她，每次給大眾呈現出來的妝容都輕薄又富有光彩。她表示，只要是出門，那麼無論哪種季節與天氣，她都不會省略塗抹防曬霜。尤其是在密不透風的飛機機艙內，為了不給皮膚帶去負擔，需要質地更水潤、輕薄的防曬霜了。另外，為了防止皮膚幹燥，建議將有定妝功效的噴霧隨身攜帶。





>> Joy：溢出水珠般的光澤

“果汁像”代表女星Joy在機場上也總是保持著微笑，一顰一笑都洋溢著清純的動感。尤其是她那即使不觸碰也能感受到的肌膚彈力，讓她的形象更顯健康。





若想擁有Joy般的“果汁像”，首先要打造出如要溢出水珠般的肌膚。完成了細致的基礎護膚後，為了讓肌膚能在幹燥的機艙內也能保持“自由呼吸”，建議選擇一款同時擁有補水、阻擋紫外線、美白等功效的CC霜，完成輕薄又有光彩的底妝。





>>娜恩：機場美妝亮點無限

人氣逐步上升的女團Apink成員娜恩，每次亮相機場時的時尚造型總是能在短時間內登上各大網站的熱門。習慣佩戴墨鏡出現在機場中的她，不但在穿搭上花費了心思，每次的妝容都足夠完整且亮點多多。





她雖然十分喜歡佩戴墨鏡出現在機場中，但無論多麼早或是晚的航班，她總是能顯得神采奕奕，這得益於她精致的頰妝與唇妝。





01 集純清透水潤防曬霜（KICHO Ultra Moisturizing Suncream，SPF50+/PA+++）：該產品含有發酵大豆中提取的植物性胚芽成分，可以有效為肌膚保濕，維持健康肌膚。產品內不含5大有害物質，可以同時隔離UVA和UVB，具有SPF50、PA+++的紫外線隔離效果，保護肌膚，適合日常使用。





02 集純瑩潤多效防曬霜（KICHO Complete Correction Cream）：綜合了隔離紫外線(SPF30/PA++)、改善暗沈、保濕等妝容肌膚所需的多樣功能。產品不發灰色，在有效提亮肌膚光彩的同時，維持肌膚一整天的清爽。





03 玫珂菲保濕定妝噴霧（MAKEUP FOREVER MIST&FIX）：該產品質地輕盈、舒適，透明質定妝水可固定一整天的妝容。化妝前後各一次，還可起到補水保濕及持久定妝的效果。





04 倩碧花漾胭脂（CLINIQUE CHEEK POP）：該產品薄透質地如絲緞般柔軟，貼合肌膚。全新技術，將液體腮紅緩慢註入輕薄的粉質，手指輕抹，看得見自然色彩，看不見粉末顆粒！





05 赫妍（HERA）SENSUAL TINT：該產品是具有舒適塗抹感，能夠持久如新的水潤型染唇液。李惠貞 鄭文蘭/文 KICHO 集純，MAKEUP FOREVER 玫珂菲，CLINIQUE 倩碧，HERA 赫妍，bnt新聞DB/圖

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