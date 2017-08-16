準新娘宋慧喬的美容習慣 護膚不求立竿見影Wow!NEWS新聞網 (2017-08-16 15:41)
bnt新聞訊 “宋宋CP”宋慧喬和宋仲基的婚禮早已成為熱門話題，至今議論紛紛。新娘宋慧喬擁有逆天的美麗臉蛋，而且氣質清純，皮膚狀態也一直好的沒話說，完全看不出是三十多歲的女人。那麽她是如何保養的呢？
潔面
宋慧喬拍完戲就會馬上卸妝。先用唇&眼專用卸妝水擦掉彩妝後，再用卸妝水輕輕擦拭底妝。完全卸好妝以後塗抹眼妝和保濕霜，最後再塗上隔離霜再回家。
即使不化妝臉上上也會粘上灰塵以及各種細微顆粒物，所以不管化不化妝都要養成保持清潔的習慣。
保濕
宋慧喬的彈潤肌膚秘訣是時刻補充水分。據了解，她時刻攜帶面膜，即使在海外拍攝時也會一直帶著面膜。拍戲時也會補塗保濕面霜，維持肌膚水潤狀態。
一天敷一片面膜是好是壞至今難分勝負，但有一點可以肯定，要想迅速保濕首選絕對是面膜。如果敷面膜覺得麻煩，可以塗抹睡眠面膜。謹記，肌膚老化的第一因素就會缺水。
韓國料理
宋慧喬的美不僅體現在肌膚上，身材也是首屈一指。出道初期雖然是略胖的體格，但如今在頒獎典禮上展現的禮服身姿讓粉絲們嘆為觀止。據了解，宋慧喬平時主要通過韓國料理管理身材。
韓國料理中要避開鈉含量高的湯類。即使吃也要用筷子，不要用勺子喝湯。飯則以雜糧為主，配上各種蔬菜，以攝取充足的膳食纖維。
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金曉真 金鑫/文 青島帕斯特貿易有限公司(FIRST COSMETIC) 一妝獨秀，Mulbit 美 沐繽美，LANEIGE 蘭芝，宋慧喬SNS，bnt新聞DB/圖
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