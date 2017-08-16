中新網北京8月16日電（記者 王牧青） 今天，中國U20男足選拔隊將參加德國第四級別聯賽一事終於落槌，這無疑是處於低谷期的中國足球揮出的一記重拳。相比於24年前的「健力寶計劃」，這次與德國足球的深度合作有何異同？中國足協副主席兼秘書長張劍坦率地總結了「1同4不同」。

何謂「健力寶模式」

1992年開始，中國足協開始在全國範圍內選拔了數十名1977年1月1日以後出生的優秀球員，由健力寶集團出資，在1993年集體前往巴西集訓比賽，整個「健力寶計劃」持續了6年。「健力寶模式」培養了包括李鐵、李金羽、張效瑞、隋東亮、李瑋峰等多名後來的國家隊主力。

但是，「健力寶模式」被普遍認為是不成功的嘗試，最大的原因是球員產權不明。當年從巴西回國后，「健力寶隊」球員被各俱樂部瓜分，健力寶集團落了「賠本賺吆喝」的結局。

另外，「健力寶模式」是在巴西畫地為牢地集訓和比賽，並沒融入巴西桑巴足球的大環境。當年帶隊主帥朱廣滬和教練李輝都曾回憶，如果採用更好的方式，「健力寶球員」完全應該更出色。

整整24年後，中國足球又要派出一支低年齡段的球隊出國集訓比賽。人們不禁把這次嘗試與「健力寶模式」相提並論。

目的相同：短時間內提升球隊水平

面對媒體的疑問，張劍闡釋了自己的理解：「兩支隊伍出去的目的大致類似，都是以特殊的、超常規的組織形式，希望短時間內提升足球水平。尤其是在某支隊伍的水平不夠強大的情況下，通過較短的時間內明顯提升球隊實力，應對世界大賽的需要。」

當年的「健力寶計劃」，針對的是2000年奧運會、2002年和2006年世界杯。本次中國U20男足選拔隊赴德，最主要目的是2020年的東京奧運會。

球員產權不同：「搶人」不會重現

張劍坦言，90年代初期，中國足球經歷了一個非常特殊的年份。1994年是中國足球職業聯賽元年，「健力寶」派出去的時候，真正的職業聯賽還沒開始。當年的球員隸屬於各個地方，而不是簡單隸屬於某傢俱樂部。

因此，當年「健力寶球員」由中國足協從各地徵調，經過5-6年回到國內后，所有球員被各傢俱樂部瓜分。張劍強調：「現在，中國職業聯賽發展了20年，足球結構、職業聯賽、足球環境都發生了很大變化，足協和俱樂部在青訓、產權結構的設計方面也變化很大。」

換言之，如今足協選拔這支赴德國的U20選拔隊時，需要和各傢俱樂部進行溝通；球員回國后，也會按合同回到原俱樂部，不會再出現產權不明的情況。

推動力不同：不再是中國單方推動

「當年的健力寶，我們也是舉全國之力，中國足協找到了非常有實力的健力寶集團進行讚助。其實，就是由中方主來推動的一個計劃。」張劍說。

他表示這次與德國合作，推動的力量更大。「這次合作是在兩國政府高層次交流的背景下，兩國政府和足協簽署了更高層次的足球合作協議，然後由兩國足協共同推動、主動設計的一個更完善的模式。」

簡而言之，這層不同是從組織者的角度，推動力度較上次更大。之前的健力寶模式，不像現在擁有德國足協的合作關係和強有力的支持。

格局不同：這次不再是賭博

毫無疑問，健力寶集合了當時中國足球相應年齡段最好的球員。張劍認為，當年的健力寶是一棵寶貴的獨苗，和國內的聯賽沒有太多瓜葛，相對比較單一，在巴西也是相對封閉地訓練和比賽。

「這次合作的環境更開放。中國足協還要與俱樂部商談，畢竟球員都是各傢俱樂部簽約的球員，我們要和俱樂部一起推動這件事。」

張劍強調，這支隊伍與國內各年齡段的隊伍的關係是相輔相成的，不是一波巨大的賭注。這支U20選拔隊和中國足球的青訓、聯賽、各級國家隊形成相互補充的體系。「它是中德足球合作計劃的一部分，是中國足球大的體系之下，派出的一支隊伍。」張劍說。（完）