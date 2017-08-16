



bnt新聞訊 每次亮相都令人感嘆不已的韓國女星們，妝容與穿搭更是成為了時尚流行的指向標。





韓國女星的好膚質早已得到了公認，尤其是無論任何季節與天氣都散發由內自外自然光澤的肌膚更是顯得她們“自體發光”。這全得益於她們的美妝技巧，想要擁有女星的同款肌膚，在打造底妝時需要些小技巧。





比起華麗的妝容，更應該用細膩的妝容來表現出肌膚的光彩。能令女性們美麗升級的必備單品為你盤點。





#1 打造“自體發光”的肌底





美妝最重要的一步在底妝上，尤其是想打造出有光彩的美妝，那麼在化底妝時更需要些小技巧了。若想打造出精巧的底妝，應在妝前護膚上自足功夫，這樣才能令底妝既輕薄又能由內自外散發光澤。





完成了細致的護膚後，再使用一款水潤感十足、易被推勻的BB霜產品完成無瑕又充滿光澤的肌底。一款優質的BB霜可以讓肌膚保持潔凈無瑕感，充足的水分感能幫助提亮，打造完美底妝。





stylenanda 3CE（3 CONCEPT EYES）BACK TO BABY BB CREAM，內含保濕成分，可以持久保濕，防止幹燥。在肌膚的表面形成一層光亮膜，讓肌膚展現猶如嬰兒肌膚般的健康光澤。





#2 讓肌膚充滿生機





為了令肌膚展現出足夠的光澤，不少美妝專家建議將護膚精油與粉底液以適當的比例混合後使用。但在炎熱的夏季里這樣會有負擔感，那麼不妨使用妝前光感霜，不但能令底妝輕薄、服帖，展現光澤感的同時還不會給肌膚帶去負擔。





stylenanda 3CE（3 CONCEPT EYES）BACK TO BABY GLOW BEAM：將這款產品塗抹在粉底液之前，可令肌膚呈現出自帶“反光板”般的幻彩效果。猶如從肌膚內部打開照明等一般，締造出與眾不同的光澤光彩美肌。





完成了無瑕又充滿光澤的肌底後，需要打造出精致的眼妝以及充滿亮點的唇妝。為了讓眼妝不在多汗多油的夏季里難持久，建議選擇一款有防水功效的幹爽型眼線膏。





stylenanda 3CE（3 CONCEPT EYES）GEL EYE LINER：該產品內含珠光顆粒，是款能打造出神秘感眼妝的眼線膏。特有防水即能，在防止眼妝暈染的同時，還能使妝容長久保持。金旻洙 鄭文蘭/文 STYLE NANDA 3CE， bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』