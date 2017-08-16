



bnt新聞訊 隨著連日幾天的雨，似乎將夏季的炎熱“澆滅”了，早晚的氣溫能感覺到明顯變涼爽了。去商場時也不難發現，各種秋裝已早早地被陳列了出來，令人不禁好奇今年秋天韓裝的潮流會是什麽呢？





想要知道今年秋天備受矚目的時裝流行趨勢是什麽，關註韓國人氣女星準沒錯。





#善美

每次亮相都令人感嘆變得越來越美的善美，於日前亮相機場時的裝扮更是令人眼前一亮。當天，她將有星星圖案的雪紡質地襯衫與牛仔短裙相搭配，展示了既時尚又青春感十足的造型。





毫不誇張的說，碎花圖紋將會在今秋深受喜愛。它能展示出女性特有的美感，還能呼應秋天的清爽，會在今秋成為穿搭的潮流亮點。





[Editor Pick] 雪紡衫是散發出女性魅力的最佳單品，尤其是添加了碎花圖紋。秋天的忽冷忽熱也讓雪紡衫變得十分槍手，良好的透氣材質，加上長袖的設計，實用性極高。





#李詩英

擁有柔美外表，性格卻十分“剛毅”的韓國演員李詩英，將在今年的秋天出嫁。已懷有五個月身孕的她，卻保持著曼妙的身材。於幾日前亮相仁川機場時，她身著帶有蝴蝶圖案的雪紡襯衫搭配牛仔褲，演繹出了女神般的感覺。





尤其是袖口部分微喇叭設計及黑色束帶細節較為搶眼，讓看似平凡的裝扮亮點十足，展現了獨屬於她的少女感性。





[Editor Pick] 預計在今秋時尚中，雪紡衫依舊會十分受歡迎。不僅如此，具有魅力的花朵圖案的黃色與黑色能令女人味升級，彰顯時尚魅力。





#孫泰英

資歷較深的韓國演員孫太英每次的亮相都能展示出女性的優雅風采。她身著華麗花紋的襯衫和寬松的褲子，打造出了十分特別的秋季時尚裝扮，尤其是深藍色的上衣令她顯得更高貴，吸引了人們的視線。





[Editor Pick] 能夠強調女性魅力的雪紡衫是今年秋季將受到最多人喜愛的時尚單品之一。特別是比起基本的設計，有華麗的花朵圖案的雪紡衫將更受歡迎。金旻洙 鄭文蘭/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

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