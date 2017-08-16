隨著廣州恆大俱樂部官方宣布，保利尼奧正式轉會西班牙巴塞羅那足球俱樂部。恆大核心如今已經成為巴薩中場，恆大門將曾誠日前在微博上表達了對保利尼奧的祝福，而保利尼奧也深情回復隊友，並祝福恆大。

曾誠在微博上寫道：「一起並肩作戰的兄弟，祝福你！雖然有點突然，但我們應該感謝你帶給我們那麼多的快樂。希望今後一切順利，我們等著你更精彩的表演！再會…… 」而保利尼奧則回復：「謝謝你兄弟同時也和恆大的兄弟們告別感謝這兩年在一起的時光祝福恆大祝福你們」