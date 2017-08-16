



bnt新聞訊 對於有情侶的人來說，每個周末都是與戀人度過甜美時光的好時期。即使是每周都見面，可還是需要精心打扮一番再出門。但若覺得每次都需要精心打扮有負擔的話，那麼不妨學習一下如何穿得舒服赴約會吧。





穿著舒適的服裝更適合享受電影院等約會，但舒適並不意味著隨便。如何穿得既舒適又具有時尚感則需要些技巧了。還沒有頭緒嗎？那麼不妨來看看韓國女星們是如何裝扮的吧！

說到舒適的服裝首先想到的便是連帽衫或是衛衣，它們都較為寬松，且易搭配。





少女時代的成員孝淵是團體中的主舞，她在私下的穿搭時也十分喜愛偏舒適的搭配。日前亮相機場時，她將一款超大版的連帽衫與超短黑色短褲相搭配，讓她看起來及休閑又動感十足。將白色連帽衫與牛仔短褲搭配是個不錯的方法，這樣看起來既休閑，又十分舒適。

連衣裙也讓人感覺既舒適又清新，但為了不讓行動不方便，建議選擇長度適中的款式。可以效仿允兒在機場街拍中一樣將白色無袖連衣裙與黑白相間的橫條紋T恤搭配的話，既能顯示出女性特有的驕人美感又十分的清純可人。





休閑、舒適的穿搭要有想配套的妝容才能顯得更完美。在基礎護膚時建議使用噴霧等產品為皮膚充足水分與營養，之後再塗上粉底霜，演繹出自然無瑕的肌膚。接著使用淺粉或是珊瑚色系這種適合舒適裝扮顏色打造眼妝，最後以淺顏色的口紅收尾即可完成妝容。





Editor’s pick





01 悅詩風吟（Innisfree）Skinny cover fit foundation：該產品質地輕盈，塗抹在肌膚上午負擔感。妝效持久，遮瑕效果佳。





02 蘭芝雙色立體唇膏（LANEIGE Two Tone Tint Lip Bar）：10款配色、3種畫法可輕松打造百變唇妝。質地柔潤、無限延展且色彩均勻飽滿。





03 MELTMORE pore remover dual primer cream&balm：膏狀質地的妝前乳，不含任何對皮膚不利成分，任何膚質都能使用。





04 態與纖童顏塑形噴霧藍色（TAEWASUNRE-DESIGN MIST BLUE）：這是一款加入了能量石粉末的噴霧，越噴越美麗。承載了韓國大名鼎鼎的美容品牌態與纖（TAEWASUN）院長劉蓓（ryubae）在美容護膚上獨到的技術，樸春等很多明星都上傳過使用認證照，它又有“明星禦用噴霧”之稱。吳銀善 鄭文蘭/文 TAEWASUN 態與纖，Innisfree 悅詩風吟，LANEIGE 蘭芝，MELTMORE，bnt新聞DB/圖

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