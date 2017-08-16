黃正音平安產子，感謝外界的關心與祝福。（圖／翻攝自IG , 2017.08.16）

南韓女星黃正音去年與高爾夫球選手兼企業家李永敦結婚後，於今年2月傳出已經懷孕4個月的消息，而昨（15）日有消息指出，黃正音已經平安產下兒子，讓外界紛紛獻上祝福。

黃正音近來因演出許多韓劇，如《她很漂亮》、《好運羅曼史》使得人氣水漲船高，於去年完婚後，今年就傳出懷孕的好消息，而她所屬的經紀公司C-Jes Entertainment表示，黃正音已經於15日當晚8:40（韓國時間）以自然產的方式生下兒子，現在正在休息中，黃正茵也透過經紀公司向外界表示感謝，謝謝能生下健康的孩子，以及給予祝福的人。