#跑嗨城市#昆明，越跑越燃！北京新浪網 (2017-08-16 17:41)
天生愛跑的春城
從不缺跑步賽事
但充滿動感和趣味的『春城嘻遊記』的到來
給這座城增添了新的色彩
不止於跑
不止於速度
昆明，越跑越燃！
賽場變成玩樂場
480位激情跑者的腳步讓春城極速升溫
步調一致一起跑
6人合力 ，越跑越嗨！
80個隊伍在1903公園凱旋門廣場集結，陣容浩大
特邀嘉賓陳盆濱現場互動，人群掀起一波高潮
肌肉炸裂的教練團熱身示範，隊員們摩拳擦掌，全力以赴
一聲槍響，比賽正式開始
陳盆濱帶頭領跑
480位參賽跑者同時出發
沿兩條不同線路極速散開
當然，也有提前踩過路線的團隊
胸有成竹地跑向了另一個方向
隨著比賽時間的推移
選手們逐漸進入#春城嘻遊記#最嗨最燃的點標環節
[穿越火線]
作為橙色分隊的第一個點標
穿越火線對身體靈活性的高要求
將參賽隊伍的成績迅速拉開
[我型我秀]
釋放雙腳，感受指壓板的挑戰
根據裁判要求完成模仿動作
最強模仿秀，就是你！
[傲嬌大長腿 ]
是時候，表演真正的技術了！
6人拼成10m進行傳物
看看這一雙雙大白腿的劈叉造型，你不得不服
[離開地球表面]
火力全開，突破地心引力
3 2 1，一起離開地球表面
[友愛支撐]
體能大咖的狂歡盛宴
感受向上的能量
撐住！勝利近在咫尺
[你最識貨]
得益於賽前及時關注安踏官方資訊
早已對Alivefoam動態網跑鞋記憶深刻
這一關，所有的團隊都秒速完成
加快完賽的步伐
昆明跑者們，你們最識貨！
最終，安踏一隊 以57分46秒的成績
率先衝過終點，奪得冠軍
安踏二隊 緊追其後，贏得第二名的好成績
據悉，兩支隊伍賽前均參加了『安踏HIGH跑訓練營』
在教練的指導下進行了充分的訓練
並提前根據安踏跑步官方微信公佈的路線進行了試跑
可以說是做好了準備才能贏
祝賀冠軍團隊
也感謝每個享受『春城嘻遊記』的參賽者
跑不止是速度的追求
更是重新認識自己的機會
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