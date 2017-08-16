天生愛跑的春城

從不缺跑步賽事

但充滿動感和趣味的『春城嘻遊記』的到來

給這座城增添了新的色彩

不止於跑

不止於速度

昆明，越跑越燃！

賽場變成玩樂場

480位激情跑者的腳步讓春城極速升溫

步調一致一起跑

6人合力 ，越跑越嗨！

80個隊伍在1903公園凱旋門廣場集結，陣容浩大

特邀嘉賓陳盆濱現場互動，人群掀起一波高潮

肌肉炸裂的教練團熱身示範，隊員們摩拳擦掌，全力以赴

一聲槍響，比賽正式開始

陳盆濱帶頭領跑

480位參賽跑者同時出發

沿兩條不同線路極速散開

當然，也有提前踩過路線的團隊

胸有成竹地跑向了另一個方向

隨著比賽時間的推移

選手們逐漸進入#春城嘻遊記#最嗨最燃的點標環節

[穿越火線]

作為橙色分隊的第一個點標

穿越火線對身體靈活性的高要求

將參賽隊伍的成績迅速拉開

[我型我秀]

釋放雙腳，感受指壓板的挑戰

根據裁判要求完成模仿動作

最強模仿秀，就是你！

[傲嬌大長腿 ]

是時候，表演真正的技術了！

6人拼成10m進行傳物

看看這一雙雙大白腿的劈叉造型，你不得不服

[離開地球表面]

火力全開，突破地心引力

3 2 1，一起離開地球表面

[友愛支撐]

體能大咖的狂歡盛宴

感受向上的能量

撐住！勝利近在咫尺

[你最識貨]

得益於賽前及時關注安踏官方資訊

早已對Alivefoam動態網跑鞋記憶深刻

這一關，所有的團隊都秒速完成

加快完賽的步伐

昆明跑者們，你們最識貨！

最終，安踏一隊 以57分46秒的成績

率先衝過終點，奪得冠軍

安踏二隊 緊追其後，贏得第二名的好成績

據悉，兩支隊伍賽前均參加了『安踏HIGH跑訓練營』

在教練的指導下進行了充分的訓練

並提前根據安踏跑步官方微信公佈的路線進行了試跑

可以說是做好了準備才能贏

祝賀冠軍團隊

也感謝每個享受『春城嘻遊記』的參賽者

跑不止是速度的追求

更是重新認識自己的機會