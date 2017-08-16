回想今年酷夏的運動經歷，許多人都選擇拒絕在悶熱的健身房裡大汗淋漓，於是家用跑步機便成為不二之選。而這其中，一款名為「匯強i8」的跑步機更是引起了廣泛關注，在上市初期便獲得前30秒內銷售額瞬間突破100萬的佳績。面對市面上琳琅滿目的家用跑步機，匯強i8（以下簡稱：i8）為何能夠俘獲大眾芳心？本次筆者將帶領大家，揭秘i8和普通家用跑步機究竟有什麼區別？

就家用跑步機而言，筆者認為便捷性是一項重要指標。目前家用市場很多產品已經開始運用「輕便摺疊」的創新設計，面對變化i8的表現又如何呢？

對比前兩款產品8008和9188的「大塊頭」設計，本次i8算是轉型之作，可以看到其將超薄理念發揮的淋漓盡致。經測量i8摺疊后佔地面積不到0.3㎡，凈重僅約70kg，顯得十分輕巧。在使用時連普通女性也能輕而易舉完成摺疊跑步機的全過程，而且底部還增加了兩個活動滾輪，輕鬆移動到床底或者牆角都沒有任何難題。

不過超薄機身和單立柱的設計，讓筆者對i8的穩固性提出疑問。測評人員現場也對i8進行試跑，機身晃動幅度感略小，但承載力和作用力表現中規中矩，與市面跑步機差別不大。筆者得知，i8採用全新台灣奇美ABS注塑材質，看來在追求輕便的同時，堅固硬實力也得到保留，而且i8還設計了環形led燈帶，優雅氣質立顯。

一般來說，家用跑步機在跑帶和外觀兩者間難免會妥協，筆者認為i8雖然表現不算完美，但也做到了一定程度的融合。

經常跑步的人肯定知道，跑步機的活動空間與跑帶有著直接聯繫。i8的小巧機身並沒有對其跑帶造成影響，尺寸達到寬480mm*長1270mm的規格，大部分人群在跑步中不會感到空間狹窄。

在外觀設計上，i8讓筆者有些驚喜。據了解，i8曾在研發前對家居裝修風格進行過深度研究，採用時下流行，也是筆者最喜歡的動感線條設計，打造了兩款頗具神秘高貴感的黑白雙款式，而且工藝在同價位中表現尚可，並未出現焊接粗糙、孔位不準的問題。但細節處理還有提升的空間，比如說正前方的孔位過多影響美感，希望下款產品上能夠改進。

提升用戶體驗強化市場口碑

「體驗造就口碑」是產品恆古不變的定理，i8同樣在體驗上也下足了功夫。在測評過程中，筆者確實感受到這些改進帶來了不同程度的提升。

比如i8的智能全自動加油系統，只需要將油瓶懸在跑步機底座，即可根據運動量實現自動加油。像筆者這種生活粗心的人，此項改進算得上是非常貼心。

在噪音的控制上，筆者也對i8進行了全面測試。結果表明i8在全動力的空轉運作下，專業級的靜音電機和邁巴赫減震系統表現良好，聲音控制在48分貝以內，不會影響到正常的家居休憩。

i8還配置了可調節的10.2寸高清屏幕和超前音腔，以及上百種運動模式和手環控速等智能功能。雖然對於普通人群需求並不大，但想必會吸引一些講究個性化的人士。

從以上測評來看，i8值得成為市面上同等價位里的明星產品。在跑步機領域紮根十幾年的匯強科技，用i8再次展現了一流的品質實力。而i8也不負眾望，曾在一個月內銷售量便衝進行業TOP5，贏得了市場口碑。站在日益激烈的市場里，匯強科技的下一款產品將走向何方，我們拭目以待。