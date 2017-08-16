智能圍棋賽黑馬橫空出世 CGI爆冷擊敗絕藝北京新浪網 (2017-08-16 17:55)
智能圍棋賽現場
8月16日下午，2017鄂爾多斯中國圍棋大會中信證券杯首屆世界智能圍棋公開賽在伊金霍洛旗影劇院戰罷第4輪，巔峰對決中國絕藝執黑爆冷負於中華台北CGI，震驚全場。
稍後帶來詳細報導。
首屆世界智能圍棋公開賽4輪（左側執黑）：
絕藝 負 CGI
Rayn 勝 石子旋風
DeepZenGo 勝 天壤
Golois 勝 神運算元
leela 負 AQ
MuGo 勝 先知
首屆世界智能圍棋公開賽5輪對陣（左側執黑）：
CGI - Rayn
絕藝 - DeepZenGo
天壤 - Golois
AQ - 石子旋風
leela - MuGo
先知 - 神運算元
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