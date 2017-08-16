2017年8月16日，主題為「榮耀不止此刻」的2017大唐地產中國拳王賽新聞發佈會在北京盤古七星酒店舉行。新聞發佈會上，聯合主辦方中拳體育公佈了全新一季中國拳王賽賽程，並與2016年首屆十大拳王及核心拳手完成簽約，同時還進行了新賽季戰袍、手套、戰褲等全新裝備的盛大發佈，並揭幕了代表中國拳擊至高榮譽的金腰帶。

此次發佈會標誌著中國拳擊職業化發展進入全新階段，未來令人期待！

國家體育總局拳擊跆拳道運動管理中心黨委書記張智；中國拳擊協會主席張傳良；中國拳擊協會副主席、中拳體育董事長吳迪先生等行業主管部門及賽事主辦方的領導以及與會近300名業界人士及媒體嘉賓出席了新聞發佈會，共同見證了中國拳擊產業發展的這一重要時刻。

「拳台+T台」，演繹「時尚英雄主義」

「中國拳王賽」的推出，打破了奧運拳擊和職業拳擊的壁壘，將二者實現了體系性、機制性的融合，成為中國拳擊職業化改革的里程碑；而本次「2017大唐地產中國拳王賽新聞發佈會」也緊跟時代趨勢及流行風尚，在視覺風格及整體氛圍上將專業體育與時尚元素實現了創造性的融合與混搭。

「拳台+T台」、「英雄與時尚」、「中國風與國際范」…無不體現出體育跨界的全新標杆。拳擊運動員的既視感不再只是肌肉和力量，不再只是鎂光燈下的拘謹和靦腆，更多了一份隨性不羈、收放自如的明星范。「更加freestyle的戰袍」、「榮耀十足的金腰帶」、「青春靚麗又不失性感的拳擊寶貝」…無不向外界展示著「不一樣的拳擊魅力」！

全面升級 打造「中國拳擊盛宴」

去年的里約奧運會，是國際拳聯（AIBA）開啟職業化改革之後的首屆奧運會，給了所有協會成員國和地區全新的挑戰。國際拳聯的改革也帶動了中國拳擊的變化。2016年11月，首屆「中國拳王賽」成功舉辦，匯聚了體制內眾多征戰奧運的精英好手，全面導入職業化規則，與世界職業拳擊機制全面接軌，邁出了職業化改革的第一步！

2017年，中國拳擊職業化發展進入全新階段，「中國拳王賽」進一步升級，將有更多體制內外的拳擊運動員加入到「中國拳王」的角逐，將為更多城市帶來更為精彩的「拳擊盛宴」。繼2016年中國拳王爭霸賽產生了男子10個級別的「中國拳王」稱號后，今年的賽事將「升級」為挑戰賽形式，總獎金300萬元人民幣，將在天津、南寧、廈門、貴州等全國5個地方上演14站精彩對決，時間跨度從2017年9月一直持續到2018年1月，其中獲得2016年各級別「中國拳王」稱號的10位拳手將作為衛冕拳王，靜待挑戰者的產生，最終獲勝拳手將捧得象徵著國內拳台至高榮譽的「中國拳王」金腰帶，整個賽事分為三個級別，B級晉級賽4回合，A級爭霸賽6回合，S級金腰帶頭銜戰8個回合，比賽規則將採用國際拳聯最新公佈的規則體系。

職業化提速 「中拳」時代正式開啟

作為賽事獨家運營方，中拳體育有限公司未來將致力於將「中國拳王」打造成為融合國內外、全體系的，最權威、最頂級、最專業的拳擊賽事平台。

中國拳擊協會副主席、中拳體育董事長吳迪表示，在國家體育總局拳擊跆拳道運動管理中心、中國拳擊協會新的班子集體領導下，逐步引導建立中國職業拳擊市場的秩序和規範，穩步、高效地推動中國拳擊職業化和協會實體化改革進程，爭取在中國體育產業化發展道路上，拳擊項目能夠走在前列。

作為中國拳擊產業化發展的推動者，中拳體育將致力於中國拳擊運動職業化改革及發展，成為國內頂級的拳擊賽事運營推廣公司，同時通過「中國拳王賽」體系培養優秀的拳擊運動員，提升他們的影響力，進而放大拳擊運動的社會影響力，成為國家全民健身戰略的推動者。

除了打造中國拳擊最頂尖的賽事，中拳體育還將培養全民拳擊的運動方式和文化精髓作為重要定位，將不斷通過一系列的舉措，引領中國拳擊有節奏、分步驟的向職業化、社會化、市場化發展的方向邁進，更好的實現拳擊項目的社會價值、經濟價值和文化價值。

吳迪進一步表示， 中拳體育將持續與中國拳擊主管機構、各大職業拳擊組織，以及所有熱愛拳擊事業的夥伴通力合作，在中國迅速推廣職業拳擊運動、打造精彩魅力的職業拳賽品牌，挖掘拳擊市場的巨大商業價值、開創中國拳擊運動的廣闊前景，助力國家體育產業的改革發展。（新體）