來源：第12人APP

日期:8月16日，天津交警的一則通報震驚國內足壇。權健潛力新星張修維在15日凌晨醉駕造成7輛機動車受損，一時間引起軒然大波，這位被稱作「中國魔笛」的U23佼佼者，陷入麻煩之中。以下盤點為中國足球酒後事例。

崔鵬酒駕遭車禍

2007年11月21日凌晨，魯能球員崔鵬在大連中山廣場把藍色馬自達轎車開翻，四輪朝天翻倒在地，車門四敞大開，汽車報廢，同行的2名女子出現輕傷，車內酒味瀰漫。事後，崔鵬的酒精含量公佈遠超80mg/100ml，他也因此被定性為酒駕。魯能方面開出重罰，「開除隊籍留隊察看，扣罰全年兌現獎金的30%」。

毛劍卿酒後屢衝動

作為國內足壇天賦最好的球員之一，毛劍卿先後效力過9支球隊，而他年少輕狂的一面也給人留下很深的印象。早在2006年，時任申花主帥吳金貴的寶馬車被砸，儘管一直沒有查出是誰行兇，但幾乎所有人都認定肇事者是之前被下放到預備隊的毛劍卿。2007年亞洲杯，毛劍卿用一記凌空抽射幫助國足戰平伊朗，而當時21歲的他在賽后的「慶功酒」上豪飲，導致之後與烏茲別克的比賽時狀態全無，半場不到便被換下。

最為出名的還是2008年底，毛劍卿同前上海男籃隊員徐詠外出用餐，同鄰桌客人發生衝突，事後鄰桌用餐人經過驗傷為頭部開放性軟組織損傷，胸部和上肢也存在著軟組織損傷，毛劍卿也因此被處以拘留7天罰款500元。2013年10月，被租借到申鑫的毛劍卿再次酒後惹事，他在酒後為受委屈的小將張煜東鳴不平，在去找姜至鵬討說法的過程中，因為一言不和，從言語轉變成了鬥毆。事後，申鑫俱樂部將毛劍卿開除。

高峰酒後毆打計程車司機

邱啟明、高峰和聶遠在事發前的合影

2015年3月9日，參加某真人秀節目的高峰在慶功宴后與計程車司機發生衝突，當時，邱啟明提前離開，在酒店樓下同趴活兒的計程車司機因爭執發生衝突。邱啟明隨後給樓上的朋友打電話，高峰、聶遠等人下樓，將計程車司機打傷。事後司機報警，包括高峰在內的打架者都被帶走，最終高峰被關在看守所6個月。

王濤酒吧遭圍毆

2006年5月23日，前國腳王濤在武漢一家酒吧與兩名顧客發生爭執，隨後大打出手，不料對方叫來其他同伴一起圍攻王濤，王濤身上多處被打傷。見勢不妙他立刻逃出酒吧，打車直奔機場，並在候機大廳自稱被人追殺。但民警趕到后王濤又不見蹤影，最終被民警在附近的花壇中找到並帶回了派出所。當時，王濤正擔任中乙廣西天基隊主教練，事後天基為消除不良影響，將王濤解僱。

曲樂恆因車禍職業生涯報銷

2000年超霸杯，前遼足隊員曲樂恆上演帽子戲法，而在2000年4月這一切戛然而止，當時在訓練結束后，曲樂恆與張玉寧、曲東等四人一起喝酒，酒後在返回駐地的途中發生車禍。曲樂恆從此下肢癱瘓。此後很長時間里，曲樂恆與遼足、張玉寧就索賠問題陷入無休止的官司中。

開車不喝酒，酒後不開車，對於每個人來說都非常重要，尤其是足球運動員，切莫讓自己的足球天賦毀在「酒」上。