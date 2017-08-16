2017年羽毛球世錦賽將於8月21日-27日在格拉斯哥進行，首個比賽日林丹就將登場亮相，小將石宇奇也將登場，兩人也是首個比賽日國羽僅有的兩名出場選手。其餘大部分中國選手將在22日展開世錦賽的首秀，國羽男雙、女雙因為排名較高，前兩個比賽日將不會見到他們的身影。

首日：林丹石宇奇出戰

林丹的世錦賽首秀被安排在了1號球場，是當天第三時段的第二場比賽，預計比賽時間為日期:23時。林丹首輪的對手是東道主蘇格蘭選手梅里萊斯。林丹世界排名第七，梅里萊斯排名66，兩人此前從未有過交手。

男單4號種子石宇奇將在2號球場的第三時段第四場登場亮相，預計出場時間為日期:22日凌晨1點左右。石宇奇的對手是愛爾蘭選手斯科特-埃文斯，埃文斯目前世界排名第92位，兩人在今年3月的瑞士公開賽上有過交手，當時石宇奇21-17/21-13勝出。

首日登場的大牌還有男單頭號種子韓國選手孫完虎，他將迎戰芬蘭選手科爾喬寧。8號種子印度選手斯里坎斯將迎戰俄羅斯選手西倫特。

次日：諶龍領銜國羽多線出擊

女單9號種子陳雨菲將在1號球場的第二場比賽中出戰，男單10號種子田厚威也將在1號球場出戰。

2號球場，混雙13號種子王懿律/黃東萍、頭號種子鄭思維/陳清晨、2號種子魯愷/黃雅瓊，女單5號種子孫瑜都將出戰。

3號球場，混雙4號種子張楠/李茵暉、女單14號種子陳曉欣將亮相。

4號球場，奧運冠軍諶龍將在第二時段首場中亮相，比賽時間為日期:20點，對手是模里西斯選手保羅，後者排名第132位，兩人此前從未有過交手。

女單頭號種子山口茜也將在第二比賽日的1號球場亮相。

男雙頭號種子李俊慧/劉雨辰、6號種子柴飈/洪煒、8號種子劉成/張楠、13號種子黃凱祥/王懿律首輪輪空，前兩日沒有比賽。

女雙4號種子陳清晨/賈一凡、6號種子黃東萍/李茵暉、8號種子駱贏/駱羽、14號種子包宜鑫/於小含首輪輪空，前兩日同樣沒有比賽。

（汀苑）