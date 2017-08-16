野火樂集眾歌手前往韓國大邱參加當地音樂節演出，而現在他們要回台灣開唱了。（圖／野火樂集提供 , 2017.08.16）

2002年成立的「野火樂集」今年屆滿15周年。在以《聽台灣愛唱歌 Taiwan's Music Beat！》為名的世界巡演，今年成功前進澳洲與韓國演出，將流行文化與民謠音樂完美結合，征服南北半球的在地觀眾後，也決定選在8月19日，於台北的河岸留言西門紅樓展演館重新舉辦《原浪潮音樂節》！

「野火樂集」總監熊儒賢透露，《原浪潮音樂節》邀請陳永龍、以莉•高露、李德筠、哈尼噶照、陳俊輝、林秀金、蘇瓦那等知名歌手回娘家一起開心歌唱，分享當年發跡的經典名曲外，新生代的創作歌手李德筠也將一起與學長學姐們，共同演唱今年在世界巡演期間演出的招牌歌曲。

野火樂集眾歌手前往韓國大邱參加當地音樂節演出。（圖／野火樂集提供 , 2017.08.16）

而「野火樂集」的大師兄陳永龍也表示，他從2月的《聽台灣愛唱歌 Taiwan’s Music Beat！》澳洲站，忙到音樂劇「地下鐵」的大陸巡迴，再忙到7月到韓國大邱的演出，真的讓他體會到成爲空中飛人的奔波感覺，「但每一個旅程中都讓我有很大的收穫。我覺得歌手可以持續不斷有機會站上不同的舞台，是一件幸福的事。巡迴表演的工作需要有強的耐力，而且要比平常更善待自己的身體和嗓音，保持最平靜和穩定的心情，才能應付每一個演出機會。」陳永龍接著表示，有時也會覺得疲累，但更愛上台唱歌時，與觀眾一起享受歌曲的愉快！所以只要能有機會唱歌，他都很珍惜！

陳永龍（左）與陳俊輝（右）與在金光石路與金光石的人像合影。（圖／野火樂集提供 , 2017.08.16）