來源：東方體育日報

9月2日，中華人民共和國第十三屆運動會男子籃球成年組決賽階段的爭奪將於天津正式拉開帷幕。在此前進行的預賽階段中，上海隊憑藉五勝一負的戰績成功突圍，時隔12年重回全運會決賽圈的舞台。儘管上海隊在決賽階段中被分進了公認的「死亡小組」，但聯賽中不錯的成績給大家帶來了信心上的提升。面對四年一屆的全運會，全隊上下都憋著一股勁去突破自己，力爭最好的成績。

本版撰稿 本報記者 薛思佳

【形勢】

身處「死亡之組」

炎炎夏日，上海隊在梅隴訓練基地內依舊保持了「一天兩練」的訓練強度。基地內醒目的倒計時牌提醒著隊員們全運會比賽的日子已經逐漸臨近，大家也都不敢放鬆對自己的要求。沒一會兒，訓練服就已經完全被汗水所浸濕。

與以往簡單的投籃訓練不同，上海隊在訓練中使用了「假人」、對抗墊等道具，意在強化隊員的抗干擾能力，「主要還是希望通過這些道具對隊員們造成一定的干擾，包括身體上的接觸，來增強他們的投籃穩定性以及對抗強度。」上海隊主教練劉鵬說道。

時隔12年之久重回全運會決賽階段，劉鵬表示去年聯賽的好成績起到了非常重要的作用，「成績好了之後，隊員們的自信心都有了提升，而且關鍵球能力也上去了，知道怎麼去打。自己的戰術定位包括技戰術的運用能力比以往更加合理。」

全運會決賽階段，上海隊被分進了A組，同組的包括解放軍隊、廣東隊和北京隊。巧合的是，這一組中的四支球隊都曾奪得過CBA聯賽的冠軍，也被外界一致公認為是「死亡之組」。對此，劉鵬表示這是一次很好的鍛煉機會，球隊會力拚對手，爭取最好的成績，「對於我們來說，已經很多年沒打進全運會決賽了。所以全隊上下都是以非常認真、非常興奮的心態來備戰，畢竟全運會四年一屆，能打到決賽圈非常不容易。我們要把我們整體的技戰術，包括球員相互之間的默契，都融入到我們強烈的求勝慾望中去，要定一個小目標，要在腦海中打下這樣一個烙印。在全運會比賽中發揮自己最好的水平，打出最好的成績。」值得一提的是，劉鵬曾在球員時期代表上海隊參加過2001年廣東全運會，並且取得了迄今為止上海男籃在全運會上的最佳戰績——亞軍。

為了提前進入比賽狀態，上海隊近期已經前往山西太原，與山西男籃和天津男籃進行熱身賽，檢驗這一段時間的訓練成果。

【陣容】

全員歸隊衝刺全運

在全運會預賽階段結束之後，上海隊進行了一系列的調整和恢復，不少隊員也都回到了自己所效力的俱樂部隊中進行夏訓，張兆旭、翟逸更是受到了國家隊的徵召。如今，全運會備戰的日子只剩一個月不到，這些隊員也陸陸續續回到了大部隊中進行備戰。此前因為傷病而錯過預賽階段的盧偉已經康復，將頂替葛眑參加決賽圈的比賽，「通過訓練和夏季聯賽這樣的熱身賽，自己也在慢慢找狀態，希望到天津能夠有個好的表現去幫助球隊。」張兆旭和助教高吉安在完成了中國男籃紅隊的夏季任務之後，經過短時間的休息和調整，也已經歸隊。

據主教練劉鵬介紹，兩位老將劉煒和羅旭東也將於近期歸隊報到，「劉煒因為之前代表四川男籃去國外打了個熱身賽，所以給了他一點時間恢復。羅旭東因為剛剛加盟廣州男籃，所以到隊時間也會稍晚一些，不過這兩人與球隊的磨合，我相信一點問題都沒有。」從熱身賽的表現來看，劉煒已經從全運會預賽中的傷勢中痊癒，並且有著不錯的競技狀態，而羅旭東在預賽階段已經用出色的狀態成為了球隊中值得信賴的球員之一。兩位老將的火線歸隊毫無疑問將給全隊在經驗方面帶來極大的補充。

在備戰的隊伍中，已經轉會江蘇男籃的吳冠希出現在了訓練場上與球隊一起進行合練。前不久剛從洛杉磯特訓回來的他，準備以全新面貌迎接即將到來的全運會，「這個休賽期蠻有意義的，在投籃、力量、意識自己都有所提高。」

對於吳冠希而言，這或許將是他最後一次和這幫兄弟一起代表上海隊出戰，他自己也是充滿了期待，「能回到基地和這些老面孔一起訓練，首先非常興奮，希望也是能幫上海隊取得一個好成績，因為畢竟跟上海最後幾場球了，要做好自己。」在全運會預賽中，吳冠希與張兆旭填補了過往兩屆內線的空缺，在攻防兩端都給予了其他球隊極大的壓力，前者更是奪得賽區籃板王的稱號，為球隊晉級決賽圈起到了非常關鍵的作用。