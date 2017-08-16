冷門，絕對的冷門！2017「浙江平湖 當湖十局杯」CCTV電視圍棋快棋賽殺出黑馬冠軍，浙江棋手張濤繼昨日半決賽意外淘汰柯潔后，今天又在決賽中執黑181手屠龍擊敗李軒豪，首次獲得國內大賽冠軍。異軍突起的張濤還將與李軒豪以及去年亞洲電視快棋賽冠軍李欽誠一起，代表中國出戰今年的亞洲電視快棋賽，在國際賽場上尋求更大突破。

張濤是誰？估計很多棋迷直到張濤擊倒了柯潔才關心起這個普通不過的名字。出生於1991年的張濤是浙江嘉興人，2004年成為職業棋手。那一年定段的有現在成為世界冠軍的檀嘯，有打進新奧杯決賽的彭立堯，張濤在其中並不起眼。其後數年，張濤在各項賽事中表現平平，並沒有受到任何關注，而一批比他定段更晚的少年逐一嶄露頭角，2005年定段的江維傑，2006年定段的唐韋星，2007年定段的黨毅飛、羋昱廷，2008年定段的范廷鈺、柯潔紛紛成為世界冠軍。所謂成名須趁早，時代大背景下，年歲漸長的張濤似乎難有出頭之日了。

但每一位棋手都有成為世界冠軍的夢想，都會在我們看不到的地方付出艱辛的努力。張濤並不甘於沉默，2013年他擊敗孔傑，殺進首屆洛陽龍門杯棋聖戰八強，並殺出預選賽，打進第18屆LG杯本賽，不過本賽首輪（32強戰）便被日本第一人井山裕太淘汰。

2014年，張濤在首屆百靈杯本賽中連勝日本秋山次郎和中國世界冠軍朴文垚，打進16強，隨後不敵韓國世界冠軍崔哲瀚。2015年，張濤又奮力殺進第20屆三星杯本賽，在本賽32強小組賽中，先勝韓國女將崔精，次輪不敵李世石，決勝輪戰勝了日本的伊田篤史，闖進十六強。十六強戰上，張濤爆發戰鬥力，中盤淘汰韓國世界冠軍朴永訓，晉級八強，創造了個人世界大賽最好成績。八強戰再戰李世石，張濤僅96手便被殺崩，感受到了與超一流棋士的差距。

三年從世界大賽32強到16強再到8強，張濤也算是一步一個台階，但中國現在有太多強力年輕棋手湧現，他的成績只在當時讓棋迷稍微興奮一下，很快又被湮沒於人群之中。

這個時代，要麼徹底突破，要麼被打回原形。張濤在世界大賽上的衝擊並未能讓他成為「又一位被期待的新銳」，回到國內賽場則更難有所作為。2016年，張濤代表浙江雲林棋禪隊出征圍甲聯賽，18次登場只取得一個勝局，可謂慘不忍睹，隊伍也墊底降級，那一刻的張濤想必會有「行路難，難於上青天」之感慨吧？

但是「圍甲不勝」並沒有讓張濤失去信心，反倒成了激勵他重新奮起的動力。今年張濤代表衢州爛柯隊征戰圍乙聯賽，取得6勝2負的佳績，幫助隊伍沖甲成功。本屆CCTV電視圍棋快棋賽，賽前張濤被視為「綠葉」，但他連挫李喆、范蘊若、黃雲嵩殺進八強，已經令人刮目相看。八強戰上，張濤面對去年賽會亞軍並隨後奪得亞洲電視快棋賽冠軍的李欽誠，屠龍取勝，闖入四強，此時大家才意識到——黑馬殺出來了！

CCTV杯冠亞軍將代表中國出戰亞洲快棋賽，某種意義上半決賽比決賽更為重要。張濤半決賽面對的是當今世界棋壇第一人柯潔，前景可想而知。本局之前，柯潔各項賽事已經累計八連勝，而且他還沒有參加過亞洲快棋賽，對於勝利的渴望非常強烈。但是張濤抓住了機遇，利用柯潔的一次簡單誤算奠定優勢，隨後毫不手軟追殺大龍成功，爆冷闖進決賽！

對於張濤，這是一場意義重大的勝利。儘管比柯潔大6歲，但張濤在棋壇取得的成就完全無法與這位世界第一人相提並論。他辛辛苦苦打進十六強、八強的百靈杯和三星杯，最終都是由柯潔奪冠。兩人目前的國內等級分排名，柯潔高居第一位，張濤只列第四十一位。巨大的差距使得這場勝利更加意味深長，柯潔或許只是暫時失去一次國際大賽的機會，而張濤，需要這樣的突破來證明自己努力的成果。

既然邁過了柯潔的關隘，就讓最終的結果更加完美吧！今天的決賽，張濤面對幾天前剛剛打進名人戰挑戰者決定戰的李軒豪，又一次屠龍勝出，讓黑馬逆襲的大劇有花有果。

就影響力而言，排名中國41位的張濤奪得國內賽事CCTV杯冠軍，肯定比不了當時排名中國33位的黨毅飛年初奪得LG杯冠軍來得震撼，但本屆CCTV杯賽程極為緊湊，一日三賽、一日雙賽，張濤能夠三天連勝六場，強度之大幾乎前所未有。這充分證明了張濤的實力，也證明著中國圍棋的厚度。

拿下CCTV杯冠軍的張濤將於9月攜手李軒豪、李欽誠徵戰在他的家鄉平湖進行的亞洲電視快棋賽，這項比賽雖然參賽人數只有七人，但個個都是中日韓國內快棋賽冠亞軍棋手，曾阻止張濤在世界大賽上更進一步的井山裕太、李世石都將參賽。張濤這匹黑馬，能不能在國際賽場上再掀起狂飆呢？讓我們拭目以待吧！

（燕飛）