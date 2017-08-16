來源：東方體育日報

全運男籃的賽程在近日已經出爐，上海隊的比賽都被安排在了19點30分的晚場比賽，對於習慣了聯賽時間的球員來說，這樣的安排不失為一個好消息。上海隊首戰對手是全運會的七冠王解放軍隊，以聯賽八一男籃為班底的解放軍隊無疑是本屆全運會的奪冠熱門之一。儘管鄒雨宸的重傷讓解放軍隊的內線實力有所下降，但在聯賽中磨練出的「全華班」陣容，依舊讓這支球隊的實力不容小覷，「球隊傷病比較多一些，但都在積極康復中，希望在天津有個好的表現。」解放軍隊助理教練王治郅說道。而鄒雨宸的傷退更讓球隊的凝聚力上升了一塊，「我們這撥隊員在一起打了這麼多年，一直希望能為這四年的努力畫個圓滿的句號。雖然說鄒雨宸很遺憾地不能和我們一起在全運會征戰，但大家都會帶著他那份信念一起戰鬥。」解放軍隊隊員雷蒙說道。

在解放軍隊之後，上海隊將依次迎來北京隊的挑戰。在預賽階段中，上海隊曾以78比72戰勝北京隊。目前，北京隊正在新任主教練雅尼斯的帶領下在美國進行拉練，據悉，他們將會與當地的球隊及大學生隊進行7-8場的教學熱身賽。值得一提的是，北京隊中的核心翟曉川因為韌帶撕裂，很有可能將會缺席本次全運會決賽階段的比賽。

上海隊小組賽的最後一個對手將是易建聯領銜的衛冕冠軍廣東隊。儘管朱芳雨和王仕鵬的接連退役讓廣東隊在鋒線方面的實力大打折扣，但從深圳男籃加盟的顧全、於德豪等球員依舊讓這支廣東隊身處奪冠熱門的行列之一。在預賽階段的比賽中，上海男籃曾以55比88大比分負於對手。值得一提的是，剛剛加盟上海男籃的董瀚麟很有可能不會參加廣東隊在全運會決賽階段的比賽。據了解，他的替代者將會是深圳男籃的國手李慕豪。