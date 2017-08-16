日本全國小學生以下年紀選手的乒球錦標賽日前結束，這次比賽最受媒體矚目的是日本華裔神童張本智和的妹妹——小學三年生的張本美和，賽前被指有望奪得小學四年生以下級別比賽的冠軍，不過最終名列第二，和冠軍無緣。

賽后張本美和落下不甘心的淚水，不過包括日本乒協的訓練強化部部長宮崎義仁在內的圈內人士都大讚她的潛力在兄長之上，是可造之材。

張本美和2015年曾奪得過小學二年級以下級別的女單冠軍，去年奪得銀牌，今年志在奪回桂冠，不過未能如願。哥哥智和在2010年-2015年參加了該比賽，達成了6連冠的偉業，這也是日本乒球史無前人的壯舉。日本媒體指出，看了美和比賽的人都有共同的感覺，「她無論是技術還是戰術都比對手要強，完全不像是一個小學三年生的水準，未能奪冠還差了一些運氣和經驗。

日本乒協的訓練強化部部長宮崎義仁認為，「她打球的潛力可能在兄長智和之上，我這次時隔一年看她比賽，又發覺她成長了許多。能夠很好地在了解了對方的弱點的基礎上，進行有效地突擊。作為教練的父母和她本人都太想贏了，所以反而心理包袱重，場上動作有點硬，影響了正常水準的發揮。今後她如果能好好訓練，實力的強度會是哥哥的幾倍以上。」

很多日本網友也紛紛讚美和有著巨大的潛力，「在網上看了比賽的部分視頻，覺得她就是小平野美宇」，「加油！希望今後能看到兄妹倆一起代表日本隊出戰，擊敗中國選手！！」（Anemone）