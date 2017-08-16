法制晚報訊（記者 徐邦印）又是一場驚險的逆轉取勝，中國男籃幸運晉級八強。如果說小組賽中，郭艾倫的單騎救主讓人印象深刻，那進入淘汰賽的第一戰，男籃眾將的全面開花確保球隊能走得更遠。

8月16日凌晨，2017年男籃亞洲杯繼續在黎巴嫩進行，在複賽淘汰賽一場關鍵戰中，中國男籃對陣敘利亞男籃。中國隊在第三節一度落後15分的情況下，以81比79逆轉戰勝對手晉級八強，將在八進四比賽中對陣澳大利亞隊。

本場比賽，替補出戰的李根扮演奇兵角色，他一共出戰24分鐘30秒，12投7中，其中三分球7投4中，拿到全隊最高的19分，堪稱球隊獲勝最大功臣。此外，中國隊還有其他5人得分上雙，三位內線球員發揮出色，韓德君、任駿飛、胡金秋分別得到14分6籃板、11分9籃板、10分6籃板，主力後衛劉曉宇鋒線10分7助攻，隊長周鵬也有12分入賬。

·比賽回看·

最多落後對手15分 末節完成驚險逆轉

在比賽開打之前，無論是比較球隊實力還是歷史戰績，都是中國隊佔據絕對優勢，外界也普遍認為中國隊會輕鬆取勝晉級，但比賽進程出人意料。

兩隊在亞錦賽舞台歷史交手5次，中國隊保持全勝，前4次交手中，中國隊場均凈勝敘利亞隊超過40分。隨著比賽開始，當曾經的CBA亞洲外援、敘利亞隊核心頻頻發力時，中國隊在防守端卻有些招架不住。

首節比賽，中國隊在內線不斷得分，但外線接連投失，一度落後對手8分之多，本節結束前，周鵬遠投終於得分，中國隊勉強將比分追至19比23。進入第二節，馬丹利一度幫助敘利亞隊將分差拉開至兩位數，但李根憑藉個人能力，內突外投連砍9分，幫助中國隊在半場結束前保持8分分差。

比賽進入下半場，敘利亞隊在進攻端越打越順，而中國隊在防守時依然限制辦法不多，雙方分差一直保持在10分以上，第三節結束前，敘利亞通過罰球一度拉開15分分差。最後一攻，周鵬命中壓哨三分球，中國隊以56比68落後進入第四節。

關鍵的末節比賽，場上形勢發生變化，大比分落後的中國隊在劉曉宇帶領下火力全開，反倒是對手全隊啞火，末節前5分鐘時間里，中國隊打出一波17比2的進攻高潮，以73比70反超比分。最後1分鐘，馬丹利上籃得分，對手將比分追至79比81，但敘利亞隊關鍵時刻兩罰不中，錯失扳平機會。最終，中國男籃有驚無險完成大逆轉。

·歷史對比·

追平單節最低得分 險造最差戰績

上屆亞錦賽，全主力出戰的中國隊即使在比分落後時也令人放心，無論是對陣韓國、伊朗還是菲律賓，宮魯鳴率領的中國隊也確實屢次逆境取勝。但目前這支中國男籃隊，贏球的三場比賽，無一例外讓人提心弔膽。特別是小組賽末戰伊拉克以及本場對陣敘利亞的複賽淘汰賽，均是在第三節最多落後10分以上的情況下依靠末節反撲逆轉取勝。

小組賽末戰對陣伊拉克，中國隊首節手感冰涼，全隊運動戰14投2中，單節8分甚至追平了中國男籃亞錦賽歷史上的單節最低得分。開局的低迷讓之後的比賽變得更加困難，直到第四節郭艾倫獨得12分，率領中國隊瘋狂反撲，才涉險過關。

值得一提的是，如果本場比賽中國隊沒有逆轉取勝，球隊將自2007年後再度無緣八強，創造中國籃球歷史最差戰績。2007年亞錦賽，為了確保主力隊員全力備戰奧運會，中國曾派出二隊參賽。

·賽后總結·

6人得分上雙

更多人站了出來

「非常不容易的一場比賽，對於這支年輕的隊伍，打這樣的淘汰賽壓力會很大，」驚險贏下比賽后，主帥杜鋒終於鬆了一口氣，「我們一直強調比賽很困難，但是在開局的時候，大家還是把比賽看得有些簡單。所以球的傳導不夠流暢，傳一下就投。我們一直在強調分享球，大家也很努力，希望能夠拿下比賽。回去之後我們也會認真去總結，這支年輕的隊伍還是值得期待的。」

在杜鋒看來，全場比賽中國隊有6人得分上雙，更多球員在比賽當中有所發揮，這正是他希望看到的。「我們一直在說，希望打整體的籃球，需要所有人一起去配合。今天我們多個人得分上雙，這就是我們需要的。這種高級別的比賽，需要更多人站出來，這就是比賽的收穫。」

整體防守不是很好 進攻端不是很流暢

本場比賽獲勝功臣李根賽后透露，「中場開會，杜指導要求我們不要著急投三分，從防守做起，在進攻端更耐心。今天能逆轉對手我想我們還是靠團隊，在困難的時候，全隊都沒有放棄，場上的隊員拼，場下的隊員也在吶喊，能贏球感謝這個集體。」

當然，原本應該是一場懸念不大的比賽，卻打得如此艱難，球隊確實暴露了不少問題。

「特別在防守方面，先說說自己的問題，自己的防守非常不到位，沒有太多幫助到球隊，作為小個陣容的三號位和四號位，應該多去內線搶籃板。我們的整體防守不是很好，具體表現在個人防守、籃板和退防，上半場出現的問題還是防守，單兵防守防不住對方，讓對手的小個一次又一次地殺到內線，造成殺傷。進攻端也不是很流暢，出手機會也不是很合理。」李根說道。

·下輪前瞻·

對陣奪冠頭號熱門 被外媒一致不看好

以往歷屆亞錦賽，作為亞洲男籃霸主，中國男籃無一例外都是最大奪冠熱門。但在本屆比賽，由於澳大利亞、紐西蘭的加入，加上自身隊伍的人員配置，中國隊不得不以挑戰者姿態對陣澳大利亞隊。

在之後的四分之一決賽中，中國隊將對陣奪冠頭號熱門澳大利亞隊，比賽尚未開打，外界幾乎一邊倒地認為，澳大利亞的取勝並無太多懸念。

談到接下來的對手，杜鋒表示，「我看到澳大利亞媒體有篇文章寫道，哪怕周琦、易建聯和整個中國國家隊來，他們覺得也打不過澳大利亞。其實澳大利亞本身就是世界前四的水平，他們有很多NBA的球員。」

因此，杜鋒希望球隊能夠抱著學習的態度去拼對手，「很多球迷之前都很關心，我們要不要避開澳大利亞去打紐西蘭，我覺得在這種洲際比賽上，有這樣的機會給年輕球員，去對陣世界前四的隊伍，這種鍛煉的價值非常大。特別是在經驗上，肯定和對手比有很大的差距，所以大家還是抱著學習的態度去拼對手，可能會出現意想不到的效果，還是讓隊員放下包袱吧。」

相比之下，隊員們的心態相對放鬆，劉曉宇就表示，「澳大利亞我們非常了解，每年我們都打很多熱身賽，當然他們也很了解我們。從小組賽來看，他們整體的感覺比我們要好，所以我們也通過總結和準備，想好怎麼去拼對手，希望能夠在比較被動的情況下發揮集訓的成效，爭取也有一個好的結果。」