在蒙特利爾舉行的羅傑斯杯大師賽決賽前，亞歷山大·茲維列夫被問到面對費德勒的取勝法寶是什麼，當時他說：「我必須打得非常積極主動」。

當然，大多數球員面對如此情形都會作出同樣的回答。但茲維列夫答案中的「非常」一詞讓人覺得他已下定決心，要以極佳的狀態完勝對手。在六月的哈雷公開賽負於費德勒后，茲維列夫此番顯得躊躇滿志，準備好好把握這次機會。

決賽場上他的表現印證了賽前的無畏。他的正手火力全開，比半決賽面對沙波瓦洛夫時更加出色，斜線球兼具力量和角度，最終讓費德勒敗下陣來。同時，他的反手一如既往地出色，落點分佈在球場的各個角落，在一個發球局點上，他還成功放出一記小球。此外，他的二發表現同樣搶眼，決賽中他的二發平均時速比前四場比賽高約21公里/每小時，其中幾次二發的時速高達209公里/每小時。

如此亮眼的表現讓費德勒毫無還手之力。第二盤初，費德勒顯得有些惱羞成怒。他朝著發球線大喊，希望觸線后的不規則彈跳不要影響球速。他努力適應著茲維列夫的發球，改變自己的擊球位置，嘗試放短或來到網前，給對手製造更多麻煩。第二局，他在對手的發球局拿到破發點，但最終沒能兌現。茲維列夫見招拆招，憑藉兩記發球直得和一記正手制勝分成功保發。

費德勒就這樣失去了最後寶貴的機會。第二盤中他的背部一度痙攣，在第六局比賽發球時，他扶了扶自己的手臂。第八局反手擊球時，他的身體顯得無比僵硬。在3-3平局的情況下，茲維列夫實現破發並以不失一分的態勢成功保發，最終以6-3/6-4的比分拿下了比賽。

儘管比賽進程高開低走，但這場勝利對茲維列夫意義重大，過去兩個賽季他屢屢憑藉出色的發揮令世人驚艷，此次奪冠是他邁出的重要一步。這是他在2017賽季奪得的第五個冠軍，連續兩周奪得的第二冠，也是他的第二個大師賽冠軍。與此同時，他也保持了連續十場不敗的良好狀態，並取得與費德勒四次交手的第二場勝利。

不過，這一周的表現對茲維列夫不算是一次重大突破，真正考驗他的時刻將是未來的大滿貫賽場。如今20歲的他，正積蓄著所有能量，不斷加強身體和心理建設，力求把自己塑造成一名技術全面，戰無不勝的球員。周日在面對史上最偉大的球員時，他表現得無所畏懼，完美執行了自己的賽前計劃。

賽后，他說：「我想通過發球和正手搶走更多時間」，這正呼應了他賽前接受採訪時的回答。看來，冠軍們從來都不允許自己的計劃跑偏。那麼，我們還應該把他視為一名「新生代」球員嗎？其實，他就屬於當今網壇，正是今年的美網冠軍熱門人選。

當看到沃茲尼亞奇在第一盤的最後一次接髮長出底線后，斯維托麗娜將拳頭高高舉過頭頂，像贏得比賽一般激動。她當然知道自己還需再拿一盤，但第一盤的艱難與掙扎，讓她覺得能夠拿下勝利已經是一件值得慶祝的事情了。在首盤中，她多次拿到破發點，卻不能兌現。她說：「第一盤確實很艱難，我很開心自己拿下了勝利」。

斯維托麗娜一定知道面對沃茲尼亞奇時自己應該做什麼。在倆人之前的兩次交手中，她都取得了勝利。這一次，在提前取得領先優勢后，她打得更加自如。第一盤中打丟的和掛網的球在第二盤中都消失不見，她一次次把球打向球場的各個角落，但這些球遠沒有貼近邊邊角角，因為她不必對自己的擊球落點提出過高要求。任何想知道如何打敗沃茲尼亞奇銅牆鐵壁般防守的球員，如卡普利斯科娃，或許都可以找來這場比賽的片段好好學習一下。

整場比賽中，斯維托麗娜都沒有打出許多制勝分，她需要做的就是給沃茲尼亞奇加壓，讓對手產生更多受迫性失誤。這對她而言並不難：她重心迎前，混合使用反手穿越球和直線球，迫使沃茲尼亞奇不斷在底線完成折返跑。她不需要毫無保留地擊打任何一球，但一次次擊球的累積效果足以讓對手永遠在奔跑，疲於應付，只能防守。在第二盤0-5落後的情況下，沃茲尼亞奇能做的只有叫老爸進場，抱怨比賽的艱難。這是她在2017賽季六場決賽后吞下的第六場失利，而在任何一盤比賽中，她都沒能給對手製造太多麻煩。每次看著近在咫尺的冠軍獎杯，她都無法提升自己的競技狀態，將命運牢牢把握在自己手中。

賽后，斯維托麗娜說：「第二盤比賽中我打得很有自信」，但講話時她顯得有些睏倦，畢竟這是她在一天里取得的第三場勝利。

和茲維列夫一樣，這是她在本賽季取得的第五個冠軍，也是含金量十足的冠軍。奪冠路上她擊敗了四位世界前十的球員和溫網冠亞軍得主：大威、穆古拉扎、哈勒普和沃茲尼亞奇。只有穆古魯扎從她手中拿下一盤勝利。

儘管此前從未進過任何一項大滿貫半決賽，但這場勝利卻使斯維托麗娜真正成為了今年美網女單賽場的熱門，下周她還有望在辛辛那提賽場衝擊女子世界第一的桂冠。當被問到登頂世界第一的可能性時，她說：「我有自己的目標，但目前我不會想太多關於世界第一的事情。對我而言最重要的要保持打法，延續狀態」。

斯維托麗娜的打法不屬於令人稱奇或驚艷的類型，觀看她的比賽不足以讓人產生觀看小威、阿扎倫卡或穆古魯扎時那般驚嘆。但正像她在面對沃茲尼亞奇時展現的那樣，她的打法效率高，效果好。在22歲的黃金年齡，這種打法無疑將會帶領她走向更高的巔峰。當一名球員有望登頂世界第一時，我們真應好好開始關注一下她了。