全球粉絲齊聚優雅園 紀念貓王逝世40年中央社 (2017-08-16 16:49)
（中央社田納西州曼菲斯16日綜合外電報導）美國搖滾樂之王「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的粉絲從全球各地來到他長眠的曼菲斯（Memphis）故居優雅園，參加燭光守夜活動，紀念貓王辭世40週年。
路透社報導，貓王女兒麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）也出席這項活動，並為齊聚在優雅園（Graceland）的粉絲點亮蠟燭。
貓王生前與諸多健康問題搏鬥，包括體重增加和依賴處方藥等，他1977年8月16日因心臟衰竭驟逝，享年42歲。（譯者：中央社劉文瑜）1060816
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