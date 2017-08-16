陸漁民疑盜採貴珊瑚 日本展開調查中央社 (2017-08-16 16:45)
（中央社東京16日綜合外電報導）針對中國大陸漁民是否為了販售用於珠寶的貴珊瑚而在日本外海非法盜採，日本今天展開調查。
法新社報導，日本水產廳的調查將用水下攝影機核對九州島外海的珊瑚情況。
官員表示，調查也將蒐集可能用以盜採貴珊瑚的漁網等蛛絲馬跡。
貴珊瑚是珊瑚品種之一，通常為紅色、粉紅或白色，需經多年成長，在亞洲部分地區深受歡迎，被用於裝飾品或珠寶。
日本海上保安廳於2014年通報，進入日本領海尋找珊瑚的大陸船數量激增，引發南部的小笠原群島和沖繩附近在隔年著手進行類似調查。
當局現在擔心，疑似盜採者可能已轉向九州海岸。1060816
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