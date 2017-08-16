日新防相與外相 前往華府參與美日二加二會談中廣新聞網 (2017-08-16 16:40)
日本內閣改組之後的新任外相「河野太郎」，與回任的防衛相「小野寺五典」，今天啟程前往美國華府，參加美日「安保磋商會議」，也就是一般所稱的「二加二」會議。預計雙方主要將討論北韓核武與飛彈問題。
日本媒體報導，這是美日兩國，繼二○一五年四月以來，再度舉辦「二加二會議」，也是美國總統川普上任之後，美日兩國第一次舉行的二加二會議。美方將派國務卿「提勒森」，與國防部長「馬提斯」參加。
報導說，這次二加二會談，除了北韓問題之外，雙方預計還將討論中國在南海的軍事化問題，並且還將討論，如何劃分日本自衛隊與美軍的任務分擔。
（圖左：日防相『小野寺五典』；圖右：日外相『河野太郎』，取自網路）
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