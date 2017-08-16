（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）國家太空中心福衛五號計畫總主持人張和本今天表示，下午福衛五號與承載它發射升空的火箭獵鷹九號展開連結作業，不論是電力與機械方面的結合，都非常順利。



張和本接受記者電訪時表示，下午進行酬載連接安裝（payload attach fitting），以及酬載轉接器（payload adaptor）的連結，分機械與電力兩個方面執行。



他說，在電力方面，因每條連接線的接頭，不論尺寸大小與針腳數（pin），這些細節均以文字詳實記載，只要對照文件紀錄，逐一比對接頭吻合後安裝即可，所以電力方面很快就完成。



張和本表示，機械方面的結合則比較費時，因有個金屬環的結構得鎖72顆螺絲，還有個接頭要鎖120顆螺絲，而且每顆螺絲的規格都有規定，所以機械的整合花了不少時間，不過工作團隊都一一克服。



他說，工作團隊也藉著酬載連結的機會，啟動福衛五號並試運轉約30分鐘，證明電路的連接等方面沒問題，同時也繼續幫衛星充電，發射升空當天，要給福五電力滿載。



張和本表示，酬載的連結完成後，接下來將由美國太空探索科技公司（SpaceX）的專人接手，負責完成火箭酬載整流罩（Payload Fairing）封裝福衛五號的作業，最後就是與火箭主體的結合。



張和本也指出，火箭酬載整流罩是可分離的兩片，屬於承載火箭獵鷹九號（Falcon 9）的第二節結構，當火箭發射升空抵達預定高度後，火箭酬載整流罩就會打開，使福衛五號進入太空軌道。



福衛五號與獵鷹九號結合的作業順利展開，象徵首個台灣自主研製衛星的發射前置作業，進入最後也是最關鍵階段。張和本表示，事實證明，台灣太空中心具備自製衛星的能量，太空中心團隊的能力更是無可取代。



他說，福衛五號是台灣向世界證明，可自主製造衛星的成果，太空中心大約200人，是非常難得的團隊，他們經過研製福衛五號的歷練，特別是開發了運用於福衛五號的多個關鍵元件，比以前更有信心。



張和本表示，回想2009年還是國科會的年代，高層拍板研發自主衛星，非常有眼光、有膽識，放手讓太空中心做，才有今天的成果。這樣的經驗太寶貴，務必妥善傳承，盼太空中心團隊能夠永續運作。



福衛五號將在美西時間8月24日（台灣時間8月25日凌晨2時50分），由SpaceX的獵鷹九號火箭承載，在美國加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射升空。1060816