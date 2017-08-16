菲律賓農業部長皮諾(Emmanuel Pinol)今天(16日)說，菲國軍方將派出部隊協助快速撲殺約60萬隻雞、鴨等家禽，以對抗菲國首次出現的禽流感疫情。

菲國呂宋島班巴加省(Pampanga)一處農場日前傳出家禽感染禽流感病毒案例，但幸好並未出現人類感染禽流感病例，但是禽流感病毒散播到其他36處農場，造成接近4萬隻家禽死亡。

皮諾在記者會上說：「我已要求菲國軍方協助，幫助我們撲殺農場內的家禽。」

他接著說：「撲殺60萬隻家禽不是件容易的事。我們的人員正面對這項艱鉅的工作，且缺乏人力。」

皮諾說，農業部在當地約有200名人力，但是從傳出禽流感疫情至今，撲殺的家禽還不到2萬隻。

菲國軍方准將阿拉爾孔(Rodel Mairo Alarcon)說，17日將派出300名部隊到班巴加省的農場，協助撲殺雞、鵪鶉和鴨等禽鳥。

他表示：「菲國軍方與武裝部隊百分之百支持這項撲殺禽鳥任務。」

另外，菲律賓衛生部助理部長泰雅戈(Eric Tayag)說，先前有2名農場工人在爆發禽流感疫情期間生病，經檢測後，證實並未感染禽流感病毒。

泰雅戈表示，雖然並衛生部至今尚未確認這次菲國的禽流感病毒株類型，但是經過初步檢測，已排除是高傳染性的H5N1病毒株。