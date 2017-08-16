追思選擇傳大愛 愛的傳承小方巾



(中央社訊息服務20170816 16:05:58)何謂追思的意義？正如靜思語說言：「生者心安，亡者才能靈安。」與彼此之間的緣份和時間到了，就應放寬心，對逝去者懷念與感激，表達出無限祝福與緬懷，正是追思之意。



擺脫以往哀傷沉重，而選擇給予亡者無限祝福，是充滿正向力量和作用的。在新竹，今年八十多歲的邱媽媽，在六年前被醫生診斷肺腺癌末期，醫生告知存活時間僅剩數月，工作忙碌的兒子，不捨媽媽住在花蓮妹妹家，就接回新竹同住，照顧媽媽生活起居，並改變飲食由葷轉素，由於配合醫生用藥和改變飲食，邱媽媽的癌細胞沒有增生，病情也就沒有惡化。



環保，就如同新觀念一樣，一種「心」的精神，只要ㄧ改以往陋習，改變發願茹素等，相信會有意想不到的改變，在兒子的孝心和積極處理下，邱媽媽健康狀況也因此獲得諸多改善。



今年二零一七年六月二十八日 邱媽媽往生舉辦追思會，家屬屏除了傳統毛巾禮俗，選用環保方巾，以大愛感恩科技【環保小方巾】和人傳愛結緣，表示也是希望替媽媽植福的好機會。家屬表示，邱媽媽雖然沒有機會到環保站做環保，但在家裡很認真的做分類，一直覺得大愛感恩科技的產品很了不起，「惜福愛物」的環保精神。



大愛感恩科技心品，以「心」取代「新」，其一是不追求流行，沒有新舊之分；更相信愛與福的可貴，每樣心品皆是「延續物命，再造福慧」之精神，誠如證嚴法師慈示：「經者，道也；道者，路也」，鼓勵人人發揮愛心，培福、植福，再造福。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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