警消合建 光芒再現─消防局第四大隊石碇分隊及警察局石碇分駐所共構新建工程落成典禮



(中央社訊息服務20170816 15:49:55)「努力的城市•第一的城市」，新北市政府消防局與警察局為提升災害防救效能及打擊犯罪服務，攜手規劃興建石碇分隊及石碇分駐所辦公廳舍，於今天上午11時於石碇區碇坪路一段79、81號舉行落成典禮，由市長朱立倫主持，並邀請各界議員、民意代表及地方仕紳到場觀禮。



這次廳舍落成特別與鄰近店家、廟宇合作，推出上網按「讚」揪好康活動，希望讓更多的人藉由活動的參與，親自來訪石碇區享受好山、好水、好食、好文化，並將正確的防救災概念，傳達給更多人。



本工程由許澄榮建築師事務所監造，慶霖營造有限公司承攬，興建地下1層、地上4層之RC構造建築物，總樓地板面積約2,299平方公尺，鑑於往昔多起重大災害、刑事案件類型日趨複雜，警政、消防定位不再僅是打擊犯罪、防災、搶救及救護等任務，甚而要擴大到日常宣導及預防層面，以保障民眾的生活需求及生命安全，未來第四大隊石碇分隊將與石碇分駐所攜手合作，提高觀光區域治安及緊急救災救護能力，服務石碇、坪林及深坑地區，繼續為了治安、公共安全一起努力。



消防局、警察局戮力以嶄新的面貌服務新北市市民，全新的服勤環境展現出市府對地方安全的重視，以及落實營造讓民眾「安居、安全、安心」的三安居住環境。



訊息來源：新北市政府消防局



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