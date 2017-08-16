兩岸文青較勁 北商大學生展文創設計力



(中央社訊息服務20170816 15:47:37)國立臺北商業大學商品創意經營系高子傑、李睿宇、李研蓉、鐘尚宏、林如、劉珈珊、李芳語、項仁瑄、劉家綺9位同學在商創系江振維老師帶領下，前進對岸參加2017年「海峽兩岸青年人才文創設計邀請賽」，展現青年優秀創意為校爭光。



由高子傑、李睿宇、李研蓉、鐘尚宏組成的「叉滴滴隊」獲得國心綠谷雙鐵主題公園項目文創街區設計三等獎，獲頒獎金人民幣1萬元，另一隊林如、劉珈珊、李芳語、項仁瑄、劉家綺的「糾察隊」，則獲得旅遊伴手禮項目優秀獎，獲頒獎金人民幣1千元．兩隊同學打破地域限制，憑著課業上累積的創意實力，以及機智的臨場應變能力獲得評審肯定，力壓其他參賽者，顯示在校大學生已具備結合設計及行銷的跨界能力。



全程帶領學生參賽的商創系江振維指導老師表示：「商品創意經營系本身特色即在結合設計以及經營行銷，因此在這次的競賽中，學生能夠以優秀的設計能力．並且搭配切中主題的行銷方式打動評審，在競賽中脫穎而出，真的相當不簡單。」江老師還強調，這次競賽的困難度相當高，學生參賽前三天先對當地藤鐵工藝特色及茶文化進行研究和了解，然後在短時間內創意發想與設計，能獲得如此佳績非常難得，這個肯定也讓學生們對自己的能力有更高的信心。



此比賽於藤鐵工藝之都−泉州安溪舉辦，來自兩岸13所大學近百名文創青年匯聚一堂一較高下，台灣代表臺北商業大學、雲林科技大學、屏東大學及中國科技大學也組隊出征，比賽歷時10天，來自海峽兩岸的文創團隊共設計創作出55項作品。



訊息來源：國立台北商業大學



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