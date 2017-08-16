安排科學、桌遊活動及系列講座 為期1個月



(中央社訊息服務20170816 15:46:21)亞洲大學創意領導中心主任林君維、經管系Yeneneh Negash教授，暑假期間帶領著11位亞大學生，遠赴非洲賴索托、史瓦濟蘭到孤兒院服務學習，他們安排科學、桌遊活動及系列講座，教導非洲學童科學概念、飲水衛生習慣，為期1個月海外志工服務，讓亞大師生滿載而歸。



林君維主任說，此次到非洲是執行海外專業服務學習專案(Overseas Professional Social Service，簡稱OProSS)，邀集11位來自醫健學院、創意設計學院及管理學院不同科系的同學，依據所學不同的專業、能力，為孤兒院院生安排一個月的課程，除了有折紙飛機、玩飛行魔杯、投石器、濾水器實驗、降落傘、氣球噴射車、酸鹼氣球、靜電報紙等，藉助各種遊戲輕鬆學習，同時安排系列講座，如「大學科系介紹與分享」、「幫助院生生涯規劃、「性別平等」、「世界地理觀及旅遊」等課程，引發非洲學童的學習興趣。



值得一提的是，時尚設計系的謝欣穎同學幫院生舉辦一場屬於他們、別開生面的時尚秀（fashion show），她教導非洲學童利用日常生活最常見的報紙當剪裁的材料，不但自己當設計師，也穿起屬於自己的服飾作品，自信地走在伸展台上，台下不斷傳來笑聲、掌聲，學童們所展現的不只是作品上的華麗，還有院生們對自己創意的自信。



心理系林易樺同學也為院生設計一組結合各種情緒的桌遊，藉由活動的過程中，去認識各種不同的情緒，以輕鬆的遊戲形式，讓院生可以認識自己的心情狀況，再引導院生學會表達自己的情緒和想法，迴響熱烈。健管系陳守哲同學設計「飲水衛生與濾水器」課程，藉由飲水衛生宣導，強調院生對於水的觀念，再來教導院生做一個隨手可得且簡易的濾水器。 此外，休憩系賴季楓同學透過設計旅遊課程活動，激發院生對休閒觀光領域的興趣，進一步對賴索托這塊土地產生更深層的認同及歸屬感。會資系李可邵同學的「爆米花生產與行銷策略」課程，讓高中的院生DIY爆爆米花，再把它當成商品，並分組進行各種促銷策略，由過程中學習生產與行銷的技巧。



訊息來源：亞洲大學



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