家庭教育種子教師培訓 期許教師共同推動家庭教育



(中央社訊息服務20170816 15:38:57)高雄市政府教育局家庭教育中心於今明兩天分別在前鎮區樂群國小(國小場)與獅甲國中(高國中場)辦理為期兩日「家庭教育種子教師培訓」計畫，由「高雄市家庭教育輔導小組」帶領，理論與實務兼具，透過教學融入家庭教育實務分享，培訓校園種子教師，並期許未來種子教師深耕推動家庭教育。 課程以「高級中等以下學校家庭教育課程大綱」為主軸，內涵包括家人關係(瞭解家人、關懷家人及家庭教育融入課程之示範分享)及家庭生活與管理(家庭資源與管理、家庭生活經營與管理)，第一天課程講師以生活小故事開啟家人關係課程，提醒教師每個在生活中發生的小故事都足以影響一個孩子，如同在每個教學現場中都可以融入家庭教育，即使社會環境的轉變衝擊家庭價值觀，孩子的教育仍是學校、家庭及「大家」共同的責任，需要親師共同合作。第二天課程著重家庭生活與管理，學校家庭教育課程不只在家政或生活等領域，應透過融入式的課程設計，結合日常生活廣泛推廣，例如：在健康與體育領域涉及個體發展可將個人與家庭發展融入，涉及社區議題時，可將家庭活動與社區參與融入。 家庭教育中心薛容芬主任也提到，教師推動家庭教育更能雨露均霑，除了可以影響學生、幫助自己，學生更可以在家庭中影響家長。面對社會的變遷與全球化時代來臨，中小學課程發展中受關注的議題也隨之增加，12年國民基本教育課綱將於108年正式上路，家庭教育係屬融入課程的重要議題，第一天課程即透過跨領域、跨校課程「島嶼的集體記憶計畫」實務案例分享，以家庭為核心價值的課程發展，引導教師如何帶領孩子從詮釋記憶的行動中，以家的記憶為起點，尋找家族精神，正是目前孩子所欠缺的。 透過兩天的實體課程與線上4小時的研習，教師可取得“家庭教育種子教師”研習證書，未來透過各校種子教師回到學校播種發芽，搭配家庭教育中心所設計的年度活動課程，期許未來家庭教育可以深入每個角落，達到初級預防的教育目標，減少社會問題。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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