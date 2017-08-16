（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國家公園管理局（National Park Service）今天表示，華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）遭人惡意破壞公物，以紅色噴漆潦草留下不雅訊息。



法新社報導，有人今天清晨在林肯紀念堂發現其中一根高大圓柱遭人塗鴉。紀念堂是向遭暗殺的總統林肯（Abraham Lincoln）致敬，美國在他領導下廢除奴隸制度。



從國家公園管理局公開的照片很難辨識出塗鴉者寫了哪些字，但當局表示，塗鴉「顯然是在說『去你的法律』」。



而在憲法大道（Constitution Avenue）上，一張史密森尼（Smithsonian）博物館的指示地圖也被發現有銀色噴漆寫下的無法辨識字樣。



管理局表示，工作人員使用特殊的溫和凝膠除漆劑去除紀念堂的塗鴉，將需要多種處理方式來除去所有塗鴉。



根據路透社，美國公園警察（U.S. Park Police）在聲明中說，當局正在調查。



這是華府主要觀光景點之一的林肯紀念堂今年第2次遭人塗鴉。林肯紀念堂、華盛頓紀念碑（Washington Monument）與二次大戰紀念館（World War II Memorial）2月時遭人以麥克筆蓄意破壞。（譯者：中央社周莉芳）1060816