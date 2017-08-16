駐韓美軍在南韓部署大量「愛國者」地對空導彈，以有效應對可能來自北韓的核武和導彈的挑釁。



根據媒體報導，駐韓美軍第35防空炮旅旗下的兩個大隊，負責運營愛國者PAC-2和PAC-3等共12支炮隊。位於南韓烏山、水原、群山和光州等地的12支炮隊，具有4組PAC-2和16組PAC-3防空炮。



