防北韓核導 美軍部署大量愛國者飛彈中廣新聞網 (2017-08-16 16:10)
駐韓美軍在南韓部署大量「愛國者」地對空導彈，以有效應對可能來自北韓的核武和導彈的挑釁。
根據媒體報導，駐韓美軍第35防空炮旅旗下的兩個大隊，負責運營愛國者PAC-2和PAC-3等共12支炮隊。位於南韓烏山、水原、群山和光州等地的12支炮隊，具有4組PAC-2和16組PAC-3防空炮。
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