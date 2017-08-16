（中央社獅子山自由市15日綜合外電報導）獅子山首都自由市郊區爆發土石流，搜救人員已經找到近400具遺體，停屍間屍滿為患，另有600人下落不明，死亡人數恐持續攀升。



路透社和「紐約時報」（The New York Times）報導，山城利金特（Regent）昨天早晨發生走山意外，數十間房屋遭到掩埋，是非洲近年來最致命的天災之一。



總統柯洛瑪（Ernest Bai Koroma）呼籲利金特和自由市附近其他災區的居民儘速撤離當地，讓軍方人員和其他搜救工作者得以繼續搜尋可能埋在瓦礫下的生還者。



首席驗屍官鄧布亞（Seneh Dumbuya）告訴路透社：「搜尋工作持續進行中，我們已經找到近400具遺體，但我們預期會有超過500具。」救援機構說，仍有數百人失蹤。



路透社目擊者指出，遺體今天陸續送抵自由市已經爆滿的中央停屍間。由於存放空間不足，遺體被迫擺在地板上和太平間外面的地上。



獅子山紅十字會發言人塔拉瓦利（Abu Bakarr Tarawallie）在電話中表示，他估計至少有3000人無家可歸，需要庇護、醫療協助和糧食。紅十字會指出，另有600人下落不明。



他說：「我們也害怕爆發霍亂和傷寒等疫情。」淹水和泥石流過後，受汙染的水和積水常常可能導致爆發霍亂和腹瀉等致命疾病。（譯者：中央社李佩珊）1060816