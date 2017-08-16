【台灣醒報實習記者陳睿仁綜合報導】全球最大的資料中心將座落在挪威，占地60萬平方公尺並將使用創紀錄的1千兆瓦的電力，約莫等同亞馬遜所有資料中心電力的總用量。在北歐國家提供氣候、能源和政策的優勢下，近年許多科技公司紛紛選擇到北極圈設置巨型資料中心。

根據《英國廣播電台》報導，由美國和挪威經營的Kolos公司預計在挪威北部的巴朗恩鎮（Ballangen）建設全球能源用量最高的資料中心。目前其他單一資料中心大約使用200兆瓦電力，臉書最大的資料中心則使用120兆瓦電力。Kolos一開始會以70兆瓦為目標，但最終希望能達到1000兆瓦的目標。

Kolos副執行長羅伯遜表示，新的資料中心將百分之百使用再生能源，以附近的水壩和風車進行水力和風力發電。此外由於當地氣候寒冷，因此不需要額外花費讓資料中心降溫，「我們還有周邊的冷海水可以幫助降溫，這會是歐洲能源消費額最低的場所」。

北歐政經穩定，氣候寒冷且鮮少天然災害，適合設置需要不停處理大量資訊的資料中心。谷歌和臉書分別在芬蘭和瑞典有自己的資料中心，並計畫在丹麥建造新的。Kolos這次選在挪威建設資料中心，除了被挪威提供的政策吸引之外，挪威地底的光纜也將讓Kolos資訊處理更快速。

科技顧問公司顧能表示，近年來如亞馬遜、微軟和谷歌等大公司都持續壓低雲端資料服務費，迫使其他相關公司必須想辦法減少開銷。「蓋這麼大的資料中心有超出市場需求的風險」，顧問谷布吉表示，「但除非新科技讓我們能壓縮資料的物理儲存空間，我們還是會需要這麼大的資料中心」。

谷歌2012年也開始在彰濱空業區建設谷歌台灣資料中心，2013年底完工啟用，主要以夜間降溫和熱能儲存系統增加效率。不過和北歐資料中心相比，台灣沒有綠能的優勢，谷歌全球能源政策負責人也在4月時表示，綠能直供有難度，目前將以併網同時使用再生能源電力與傳統發電的電力。