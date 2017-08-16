因應變局 印美建立國防外交對話機制中央社 (2017-08-16 15:43)
（中央社記者康世人新德里16日專電）面對恐怖主義、太平洋與印度洋區域安全挑戰，印度總理莫迪和美國總統川普達成協議，兩國將建立國防與外交部長2+2雙邊對話機制，強化合作。
美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期，印美建立外交與商務部長雙邊對話。川普（Donald Trump ）政府與莫迪（Narendra Modi）政府協商後，改以國防和外交部長2+2雙邊對話機制取代。
白宮聲明指出，川普在印度獨立日致電莫迪，兩國領袖決定，透過建立提升雙邊戰略諮商的新2+2部長對話，強化印度洋與太平洋區域的和平和穩定。但聲明未說明詳細內容。
印度快報（Indian Express）16日報導，印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）15日在電話中，討論雙邊對話的新安排。
印度戰略專家指出，美印在對抗恐怖主義、中國在太平洋和印度洋擴張軍力，及國防合作等議題上觀點相同，兩國政府重新安排2+2部長雙邊對話，把國防和外交放在關係的第一線，顯示雙方對戰略防衛與外交合作的關注與重視。
印度和日本已建立國防和外交部長的對話機制。
印方高層透露，這項構想來自兩國的國家安全顧問杜瓦爾（Ajit Doval）與麥馬斯特（H.R. McMaster），在川普執政初期的互動。過去6個月，史瓦拉吉與美方官員繼續討論，莫迪6月訪美後再度磋商，並在過去一個半月安排各項工作。
雙方都認為，印美早前的外交與商務部長對話機制，無法回應國防、安全、區域暨全球的潛在威脅。1060816
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