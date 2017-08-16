中國軍機近來不斷進行遠海長訓，頻繁飛越日本宮古海峽增加日本航空自衛隊第9航空團的F-15J/DJ戰機緊急起飛次數，提升了沖繩戰略地位。圖為F-15J資料照片。（取自日本航空自衛隊官網）中央社記者黃名璽東京傳真 106年8月16日