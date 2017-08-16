（中央社記者黃名璽東京16日專電）中國軍機近來不斷進行遠海長航訓練，除繞飛台灣成為關注焦點，頻繁飛越日本宮古海峽也增加日本航空自衛隊第9航空團的F-15J/DJ戰機緊急起飛次數，加重沖繩的戰略地位。



日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）河野克俊6月30日罕見地親自出席記者會，公布今年4月到6月日本航空自衛隊戰機，針對接近日本領空的中國軍機，採取緊急起飛的次數。



數據顯示，去年同期的114次緊急起飛已是有史以來最多，但今年4月到6月又增加了86次，總數達200次，約是去年同期的1.7倍。若以90天來計算，平均每天約緊急起飛2次。



河野克俊說，中國軍機多是在釣魚台附近活動，不光是海上有中國軍艦侵入日本領海與鄰接海域，在空中也愈來愈多。



因應中國軍機活動愈來愈頻繁，日本為強化西南地區的防衛能力，在2016年1月31日成立第9航空團，擁有約40架F-15J/DJ戰機。



日本把原本駐在沖繩那霸基地的航空自衛隊第83航空隊擴編為第9航空團，將茨城縣百里基地的第204飛行隊、福岡縣築城基地的第304飛行隊移駐那霸基地，也把第305飛行隊移駐接近沖繩的宮崎縣新田原基地。



航空自衛隊南西航空方面隊司令部置於那霸基地，下轄第9航空團等部隊。在第9航空團成軍前，日本已約50年未有航空團成軍，可見沖繩戰略地位的重要。



航空自衛隊第9航空團主力戰機為F-15J/DJ，目前全世界擁有F-15戰機的國家，僅有美國、沙烏地阿拉伯、以色列、韓國、新加坡、卡達及日本。



日媒日前也報導，隨著中國軍機頻繁地飛越宮古海峽，防衛省也修改航空自衛隊緊急起飛的編隊，從原本的兩架航空自衛隊戰機應對一架中國軍機，提高到4架應對一架。增加的兩架F-15J/DJ從後方監視中國軍機，並警戒是否有增加來機。



日本強化領空監視，連日前中國海警船在日本領海內操作小型無人機，F-15J/DJ也一樣緊急起飛。



不過，隨著第9航空團成軍，F-15J/DJ數量倍增、緊急起飛次數激增，連帶影響軍民共用的那霸機場，讓目前僅有一條跑道的那霸機場顯得異常擁擠。



沖繩時報日前報導，那霸機場第2條跑道預定2019年度完成，但在完工之前，到沖繩的觀光客愈來愈多，民航機使用跑道也愈來愈頻繁。1060816