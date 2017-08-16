（中央社巴勒斯坦艾法瑞特15日綜合外電報導）一群外國人嚷著「射擊，射擊，射擊」，接著發射自動武器，以色列教官在一旁看著－但這可不是軍事訓練。



法新社報導，約20名南美猶太遊客來到以色列占領的約旦河西岸，參加前以色列軍人辦的「反恐」課程。



其中一名教官柯恩（Eitan Cohen）對這群人說：「訓練的目標不是教你們怎麼射擊，而是讓你們了解，我們以色列這裡是怎麼對付恐怖主義的。」



這個行程為前來參觀耶路撒冷聖地或徜徉死海（Dead Sea）的遊客提供了與眾不同的選擇。



對某些人而言，這課程讓人興奮、富教育意義，卻也有人認為這樣讓人不快，利用以色列對巴勒斯坦領土的占領和對「恐怖主義」的恐懼撈錢。



這家名為「3口徑」（Caliber 3）的公司坐落在耶路撒冷南方的艾法瑞特（Efrat）屯墾區附近，2003年開始替警察等專業安全人員舉辦訓練營。



2009年起，「3口徑」也開始成為旅遊景點，教導遊客如何操作武器、參與彩彈射擊遊戲或學習以色列近身格鬥術。



但部分巴勒斯坦人認為，「3口徑」根本就是在羞辱人。



住在附近村莊瑪薩拉（Massara）的38歲教師布莉亞（Mohammed Burjieh）說：「經營這家公司的屯民在旅客之間營造（巴勒斯坦人的）恐懼，等他們回到自己的國家，就會散播這種恐懼感。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060816