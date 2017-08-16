中印士兵衝突 雙方互擲石塊中廣新聞網 (2017-08-16 15:10)
據大陸「環球網」報導，中印士兵爆發新衝突，而這場衝突，竟然是兩軍士兵互丟石頭。
報導引述「印度時報」來源表示，這場衝突的起因，是由於「中印士兵星期二清晨，在拉達克地區發生摩擦」，雙方因此「互擲石塊」，而且都有人受輕傷。不過，雙方官方都對這起衝突，不予置評。
而據印度政府消息人士指出，這起丟石塊衝突的發生地，不是在目前中印兩軍對峙的「洞朗地區」，而是在「班公湖北岸」。雙方互擲石塊，有人受傷。之後兩邊冷靜下來，各自撤出了衝突地點。
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