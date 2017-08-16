北美自由貿易協定開始重新協商中央社 (2017-08-16 14:57)
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）針對被某些人視為救世主，但在某些人眼中是洪水猛獸的「北美自由貿易協定」（NAFTA），來自美國、加拿大與墨西哥的談判人員今天將展開第一輪修改協商。
法新社報導，在兩個極端間，大家都抱著很高的期望，但對於已有23年歷史的NAFTA該如何修改才能讓各方滿意，以及符合美國總統川普選戰時一直反覆重申的幫助美國勞工的承諾，看法卻是南轅北轍。
川普最為人所知就是批判NAFTA「可能是美國簽署過最遭的協定」，且承諾退出這項被他說成是摧毀美國工作機會的協定，但後來他屈服於外界壓力，改以重新協商替代。
不過，川普最近因處理北韓、委內瑞拉與維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）白人至上暴力備受批判，他現在很需要能拿來說嘴的勝利。
美國、加拿大與墨西哥的龐大談判代表團將於20日會面，制訂出新的協定條文，並預計9月5日於墨西哥再度召開會議。（譯者：中央社許湘欣）1060816
關鍵字：
上一則：獅子山土石流 天災加人禍造成
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
縫紉機 cc．手動縫紉機．Machine 縫紉機．實用型縫紉機．手持 縫紉機．縫紉機 勝家．縫紉機 9868．Zakka 縫紉機．迷你 縫紉機．環保 縫紉機．縫紉機 DS-140．janome 縫紉機．NX 縫紉機．縫紉機筆記．車樂美 縫紉機．singer 縫紉機．縫紉機 XL．miomi 縫紉機．櫻桃縫紉機．小型 縫紉機．縫紉機．桌上 縫紉機．bri-rich 縫紉機．勝家縫紉機．美樂 縫紉機．縫紉機 XL-2240．靜音 縫紉機．勝家 縫紉機．迷你縫紉機．萬用 縫紉機
美多地拆南方「邦聯」雕像 特朗普面臨執政考驗【北京新浪網】
中印對峙美國不敢公然拉偏架 日本卻站出來挺印【北京新浪網】
男性侵殺害4歲女童 5槍斃命「吊屍」示眾【Kairos 風向新聞】
iPhone三星手機賣最好 紅米也擠前五【中廣新聞網】
兩年間，沙特三名旅歐王子失蹤【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》