（中央社華盛頓16日綜合外電報導）針對被某些人視為救世主，但在某些人眼中是洪水猛獸的「北美自由貿易協定」（NAFTA），來自美國、加拿大與墨西哥的談判人員今天將展開第一輪修改協商。



法新社報導，在兩個極端間，大家都抱著很高的期望，但對於已有23年歷史的NAFTA該如何修改才能讓各方滿意，以及符合美國總統川普選戰時一直反覆重申的幫助美國勞工的承諾，看法卻是南轅北轍。



川普最為人所知就是批判NAFTA「可能是美國簽署過最遭的協定」，且承諾退出這項被他說成是摧毀美國工作機會的協定，但後來他屈服於外界壓力，改以重新協商替代。



不過，川普最近因處理北韓、委內瑞拉與維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）白人至上暴力備受批判，他現在很需要能拿來說嘴的勝利。



美國、加拿大與墨西哥的龐大談判代表團將於20日會面，制訂出新的協定條文，並預計9月5日於墨西哥再度召開會議。（譯者：中央社許湘欣）1060816